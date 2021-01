BACHELOR Matt James a critiqué son ami pour avoir fait honte à la «reine» Victoria Larson.

Victoria a également pris la parole et s’est défendue.

Il y a quelques jours à peine, un vidéo fait surface où Matt James et Tyler Cameron jouaient au golf avec quelques copains quand l’un d’entre eux a essayé d’entrer dans le courant Les bacheliers tête.

L’ami nommé Jerry a dit à Matt: « Maintenant, comment était le corps de Victoria? Parce que quand je la regarde, il n’a pas l’air très beau … et tu t’es embrassée avec cette femme. »

Dans la vidéo, la plupart des hommes rient au commentaire, mais la réaction de Matt est malheureusement hors de vue.

Cependant, le célibataire est allé sur The Real mercredi et a critiqué son ami, s’excusant en son nom.

Il a dit aux dames: « Ce n’est jamais quelque chose que j’approuve ou que je défend.

«C’est juste un rappel constant que vous devez être intelligent avec les gens avec lesquels vous vous entourez. Et ces moments où vous faites du sport et que les gens essaient de vous dire des choses pour gâcher les choses de votre jeu, c’est triste que quelqu’un le fasse penser que dire quelque chose comme ça à propos d’une femme avec qui je sortais me détournerait de ce que j’essayais de faire », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: «Je lui ai dit quelque chose hors caméra à ce sujet, quelque chose du genre ‘Victoria ne lui donnerait pas un second regard. C’est toujours le pot qui appelle la bouilloire noire, tu sais?

« Qui est-il pour commenter le corps de quelqu’un? C’est un coup si bas pour n’importe quel homme d’essayer de fouiller quelque chose comme ça.

« Ce n’est pas mon personnage et ce n’est pas ce dont je suis. C’est dommage que ce soit même associé à ce qui se passait. Je m’excuse en son nom. Je ne sais pas si vous l’obtiendrez de lui, mais ce n’est pas quelque chose que je soutiens ou que je défends. «

Après la vidéo, Victoria s’est également rendue sur Instagram pour claquer l’amie et a partagé une photo d’elle-même en bikini noir, en écrivant: « Dites-moi encore comment mon corps n’est pas si beau? »

Elle a également commenté la vidéo en surface et a écrit: « Mignon … j’aime mon corps. »

Victoria a été l’une des candidates à surveiller car elle a été qualifiée de méchante cette saison.

Le méchant de la saison de la série de rencontres de Matt James reçoit de plus en plus de réactions négatives de la part des fans chaque semaine depuis «Intimider» ses co-stars et déclencher des commentaires «dégoûtants».

Il semble que Bachelor Nation ne soit pas seul, car plusieurs sources proches de Victoria, 28 ans, a affirmé au Sun que sa famille a eu du mal à la regarder à la télé.

Selon l’un des candidats amis proches, Tia McDonald, dit le réaction négative continue a été «dur» sur Les proches de Victoria.

Le mannequin et ancienne Miss Florida a déclaré: «Une grande partie de sa famille a été dure avec elle, mais cela a été beaucoup.

«Sa famille la soutient maintenant, mais au début, il y a eu un premier choc.»

Un autre confident de la brune controversée a affirmé que son père avait essayé de «soutenir» sa fille mais qu’il était devenu «embarrassé» par ce qu’il avait vu.

«Le père de Vicki est bien sûr embarrassé par sa fille», a déclaré l’informateur.

La source a poursuivi: «Il la soutient et essaie d’être là pour elle, mais chaque semaine, elle lui dit que« tout ira bien »et chaque semaine, elle agit encore plus cruellement à la télévision.

«Il vient juste de finir tout ça et attend la fin de cette émission.»

L’initié a avoué qu’avec sa famille, «ses amis ressentent la même chose».

« Nous ne pouvons pas défendre son comportement à ce stade. Elle essaie d’agir comme si elle s’en fichait et que tout va bien dans le monde de la ‘Reine’ mais vraiment, elle est mortifiée par tout cela. »

Cependant, la source a affirmé Victoria n’admettra jamais aucune honte et a déclaré qu’elle continuerait à «agir comme si tout allait bien».

« Elle n’admettra pas que ce qui est dit est vrai », a conclu l’initié.

Un représentant pour Victoria n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Sun.

Alors que l’auto-proclamée «Queen» poursuit une carrière dans la beauté et le bien-être à Los Angeles, sa famille reste sur la côte Est.

Cependant, elle a posté plusieurs photos en ligne au fil des ans avec son père, ses cousins ​​et sa «nan».

En plus de son personnage à l’écran, la semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Victoria était auparavant arrêté pour vol à l’étalage 250 $ valeur d’articles d’une épicerie Publix en Floride.