Nation célibataire Lesley Murphy vient d’accueillir son premier bébé.

Le Bachelier alun a concouru pour Sean Lowele cœur de la saison 17 de l’émission de téléréalité et est apparu plus tard sur Les Jeux d’hiver Bachelor, où elle a commencé à sortir Dean Unglert. Bien que la relation du couple se soit poursuivie après l’émission, ils se sont finalement séparés en 2018.

Lesley a commencé sa relation avec Alex Kavanagh la même année, et se sont fiancés en février 2020. Les deux ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en septembre de l’année dernière.

Lesley a partagé la grande nouvelle du couple sur son histoire Instagram, en écrivant: « La petite fille Kavanagh est là! Elle est en bonne santé et belle, et nous sommes remplis d’émerveillement et de respect d’être en sa présence. » Elle n’a pas révélé le nom de son petit.

Elle a poursuivi: « Merci beaucoup pour vos prières !!!!! Maman et papa font un travail incroyable, juste besoin de repos. »

Le participant à l’émission de télé-réalité a ajouté: «J’ai hâte de vous mettre à jour bientôt!