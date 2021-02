Finalement, Victoria est parti.

Le célibataire s’est enfin débarrassé de l’un de ses plus gros problèmes cette semaine après Matt James a finalement été informé de la folie qui sévissait parmi les femmes qui se battaient pour sa main dans le mariage. À son honneur, la justice a été assez rapide.

Matt a d’abord parlé Bretagne, qui avait été accusé d’être une escorte dans l’épisode de la semaine dernière. Elle était clairement dévastée par l’intimidation qu’elle avait rencontrée depuis qu’elle avait rejoint la série et lui a dit que c’était Anna qui a répandu la rumeur. Matt s’est ensuite assis avec Anna, et même si elle a admis qu’elle avait fait une erreur, cela ne suffisait pas pour la sauver, et Matt l’a renvoyée chez elle.

Ensuite, Matt a pris le temps de parler à certaines des autres filles et il a appris que Victoria avait dit Ryan était une « ho » simplement parce qu’elle était danseuse. Ce n’est qu’un des nombreux crimes de Victoria, mais c’est celui avec lequel il l’a confrontée. Victoria a déclaré que cette ligne avait été prise hors de son contexte mais qu’elle ne pouvait pas expliquer à Matt quel contexte rendrait ce commentaire correct, et alors que la cérémonie des roses commençait, elle a commencé à paniquer.