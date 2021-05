La star de BACHELOR, Colton Underwood, a fait fureur après avoir été interrogée sur le nombre d’hommes avec qui il avait «fait des trucs» depuis sa sortie en tant que gay.

Colton, 29 ans, s’est vu poser la question «inappropriée» par un fan d’Instagram et a dit à ses abonnés qu’il n’y répondrait pas.

La star de Bachelor a qualifié la question de « inappropriée »[/caption]

S’adressant à la personne, Colton a écrit: «Laissez-moi me défouler une seconde.

«Des questions comme celle-ci sont inappropriées. Je comprends que tu me connais peut-être depuis le célibataire où j’ai beaucoup partagé sur ma vie personnelle.

«J’ai fixé des limites et je me respecte d’une manière qui me mènera à une vie plus saine.»

L’ancien espoir du NLF a poursuivi: «Je n’ai jamais demandé à être étiqueté comme le célibataire vierge et que les gens se sentent en sécurité pour me poser des questions sur ma vie sexuelle.

Colton est apparu dans la série 2019 de The Bachelor[/caption]

«C’est juste arrivé et pendant ce temps-là, je pensais que je n’avais pas d’autre choix que de me lancer et ou le réseau serait fou. Je sais différemment maintenant.

«Je vais partager ce que je veux et ce ne sera pas une de ces choses.»

Colton, qui a joué dans la série 2019 de Le célibataire, sortit de comme gay dans une interview sincère au Bonjour Amérique le mois dernier.

Il a commencé: «Cette année a été beaucoup pour beaucoup de gens. Cela a probablement incité beaucoup de gens à se regarder dans le miroir et à se confronter à ce qu’ils fuyaient.

L’ancien espoir de la NFL a refusé de répondre à la question[/caption]

«Pour moi, je me suis enfui de moi-même pendant longtemps, et je me suis détesté pendant longtemps. Je suis gay. Et j’ai accepté cela plus tôt cette année.

«La prochaine étape dans tout cela a été de faire savoir aux gens. Je suis toujours nerveux, ça a été un voyage à coup sûr.

Il a dit à Robin qu’il était maintenant «le plus heureux et le plus en santé» de sa vie après avoir surmonté une crise de dépression.

Colton est sorti sur GMA le mois dernier[/caption]

À un moment donné, il a affirmé qu’il aurait préféré mourir plutôt que d’admettre qu’il était gay.

Depuis son entretien avec GMA, Colton a révélé qu’il avait fait l’annonce personnelle après que quelqu’un avait «menacé» de publier des images classées X prise sans son consentement.

«Je vais juste le dire. Moi, à un moment donné, pendant mon fond et ma spirale, je faisais du chantage. Personne ne sait que j’ai subi un chantage », a-t-il avoué Variété.

Colton a quitté le baccalauréat avec Cassie Randolph[/caption]

Colton a poursuivi en expliquant qu’il a secrètement visité un spa pour hommes à Los Angeles – qui est «connu pour sa clientèle gay» l’année dernière.

Il a déclaré dans l’interview qu’il était allé au spa «juste pour regarder» et a admis qu’il «n’aurait jamais dû y être».

Pendant ce temps, l’ex de Colton Cassie Randolph aurait appris sa sexualité en regardant son interview à la télévision.

Une source a dit Gens: «Cassie a découvert Colton est gay en même temps que tout le monde. Elle est toujours en train de le traiter.

Cassie affirme avoir appris la sexualité de Colton pour la première fois en la regardant à la télévision[/caption]





Suite à leur relation difficile, Cassie a déposé un ordonnance restrictive, accusant Colton d’avoir placé un dispositif de repérage sur sa voiture, de la harceler et de la traquer, et de se présenter à la propriété de ses parents.

Elle abandonnerait plus tard l’ordonnance de non-communication.

L’initié a expliqué comment l’interview de Colton a amené Cassie à leur difficile partage de relations: «C’était une période très traumatisante pour Cassie. Il est difficile de faire la une des journaux et de revisiter des souvenirs douloureux.