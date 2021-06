Le célibataire Chris Harrison « engrangera environ 20 MILLIONS DE DOLLARS en sortie d’émission, doublant sa valeur nette » après de « vilaines négociations »

Chris Harrison, de BACHELOR, récoltera «environ 20 MILLIONS DE DOLLARS» dans son forfait de sortie de l’émission, ce qui «DOUBLERA» presque sa valeur nette, ont déclaré des sources au Sun.

Quelques heures seulement après hier soir Bachelorette créé sans son hôte de longue date pour la première fois de l’histoire, il a été annoncé qu’il était fait définitivement avec le spectacle – lequel Chris confirmé plus tard.

Chris Harrison a marqué «environ 20 millions de dollars» de son programme de sortie de baccalauréat, selon des sources[/caption]

L’hôte de longue date de la franchise a remporté le gros lot après son scandale de racisme[/caption]

Selon un initié de la production, les dirigeants d’ABC ont été « aveuglés » par les nouvelles concernant le départ de la personnalité de la télévision.

La source a affirmé que ce n’était « pas quelque chose qui était censé sortir avant la fin de la saison », mais d’une manière ou d’une autre, le mot a fuité.

«Il y avait un plan mutuel pour l’annoncer vers la finale et le garder silencieux jusque-là.

« Mais la tension s’est installée entre Chris et la série toute l’année. Les négociations n’ont pas été amicales.

« Chris a beaucoup demandé et n’a pas du tout reculé pour l’obtenir », a expliqué l’informateur.

Chris est le visage de longue date de la franchise, hébergeant Bachelor et toutes ses retombées[/caption]

La personnalité de la télévision a également dirigé les spéciaux en direct After The Final Rose[/caption]

Chris a accueilli Bachelor In Paradise, Bachelor Winter: Games et les retombées de Bachelor Pad[/caption]

La source a admis qu’ABC et Chris, 49 ans, avaient très probablement atterri sur un chiffre « d’environ 20 millions de dollars ».

Bien que son salaire n’ait jamais été officiellement confirmé, il a été rapporté qu’il gagnait environ 8 millions de dollars par saison du Franchise ABC.

L’importante somme forfaitaire doublera presque la valeur nette de Chris, qui serait d’environ 25 millions de dollars.

Les représentants de Chris et ABC n’ont pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Il est le seul animateur de toute la série depuis la première de l’émission en 2002.

La franchise a eu un nuage sombre depuis la saison de Mat James de The Bachelor[/caption]

Chris a commencé à héberger The Bachelor lors de sa première en 2002[/caption]

Cependant, les fans ont voulu que Chris OUT soit l’hôte en raison de ses commentaires « racistes »[/caption]

Au cours des deux décennies, il a été le visage de Baccalauréat Nation, il a ensuite accueilli des spin-offs The Bachelorette, Baccalauréat Au Paradis, Bachelor Pad et Bachelor : Jeux d’hiver.

La série a eu un nuage noir dessus depuis l’année dernière au cours de la saison 25, dirigée par Célibataire Matt James.

Tout a commencé après Géorgie concurrent Rachel Kirkconnell a été découvert avoir assisté à une fête sur le thème des plantations Antebellum en 2018, que Chris a ensuite défendu.

Les fans étaient indignés qu’il n’ait pas « dénoncé le racisme » et quand il a ensuite s’est excusé, les gens l’ont traité de « peu sincère ».

La nouvelle de son départ a été attendue par de nombreux téléspectateurs mais officiellement confirmée mardi par Chris lui-même.

Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams ont pris la relève en tant qu’hôtes de The Bachelorette[/caption]

Les fans ont qualifié la rotation de Tayshia et Katilyn sur les tâches d’hébergement de « amusantes et rafraîchissantes »[/caption]

Peu après Katie Thurston‘s Première de Bachelorette hier soir, Chris a confirmé le Instagram qu’il quittait définitivement sa place d’hôte de la franchise.

Avec une photo de lui organisant une émission de retrouvailles, il a écrit: «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre.

«Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.

« Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. »

Hier soir, la saison de Katie Thurston de The Bachelorette a été créée[/caption]

La nouvelle actrice était ravie lorsqu’elle a été accueillie par les hôtes Tayshia et Kaitlyn[/caption]

Chris l’appelant officiellement à arrêter vient comme les fans ont félicité Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe comme « les meilleurs hôtes de tous les temps ».

« Je n’aurais pas pu demander quelque chose de plus parfait. Je veux dire Kaitlyn et Tayshia ? L’équipe de rêve est là », a déclaré la Bachelorette avec un grand sourire après avoir rencontré ses nouvelles copines.

La dynamique entre Tayshia et Kaitlyn – ainsi que leur lien avec Katie – a été décrite comme « amusante et rafraîchissante » par de nombreux téléspectateurs.

« La dynamique de kaitlyn tayshia et katie va être tellement meilleure que chris harrison ou n’importe quel autre gars », a déclaré un fan.

Katie Thurston a été félicitée pour être une Bachelorette «forte» lors de la première d’hier soir[/caption]





Un autre a posé la question : « Pouvons-nous garder Tayshia et Kaitlyn en tant que co-hôtes ? Désolé Chris Harrison.

« J’ADORE Tayshia et Kaitlyn, veuillez ne jamais ramener Chris Harrison », a insisté quelqu’un.

Un observateur a tweeté: « Kaitlyn et Tayshia sont si doués pour ça que je ne me souviens même pas de Chris tbh. »