Le célibataire Chris Harrison a l’air triste comme il l’a vu pour la première fois depuis qu’il a officiellement quitté la franchise

Le célibataire Chris Harrison avait l’air maussade alors qu’il jetait des plats chinois à emporter.

L’homme de 49 ans a été aperçu pour la première fois depuis qu’il a officiellement quitté la franchise populaire.

Chris semblait maussade alors qu’il lançait des plats chinois à emporter[/caption]

C’était la première fois qu’il était aperçu depuis son départ officiel de The Bachelor[/caption]

Chris a officiellement démissionné en tant qu’hôte de la franchise[/caption]

Chris a été vu en train de jeter des conteneurs à emporter chinois dans une poubelle alors qu’il se promenait dans Los Angeles mercredi.

Il est apparu sombre en participant à une sérieuse conservation par téléphone.

La longue date Célibataire L’hôte a abandonné son costume et sa cravate normaux pour les cérémonies de la rose en échange d’un T-shirt gris TCU, d’un short bleu et de baskets noires et bleues.

Moins de 24 heures après la première de la dernière saison de La bachelorette, Chris a confirmé le Instagram cette il quittait définitivement sa place d’hôte de la franchise.

À côté d’une photo de lui lors d’une émission de retrouvailles, il a écrit: «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre.

Il est apparu décontracté dans un T-shirt et un short[/caption]

Chris semblait être au milieu d’un appel téléphonique sérieux[/caption]

«Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.

« Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. »

Son annonce est intervenue des mois après Géorgie concurrent Rachel Kirkconnell a été découvert avoir a assisté à une fête sur le thème des plantations Antebellum en 2018.

Après Rachael a reçu un contrecoup pour son histoire sur les réseaux sociaux, Chris s’est retrouvé au centre de la polémique alors qu’il se tenait dans son coin lors d’un entretien avec ancienne Bachelorette Rachel Lindsay sur Supplément.

Il était dehors à Los Angeles[/caption]

L’annonce de Chris est intervenue un jour après la première de la saison la plus récente de The Bachelorette[/caption]

Chris plus tard s’est excusé, dans ce que les gens ont appelé « insincère », après que les téléspectateurs l’ont entendu parler à Bonjour Amérique lors de son entretien avec Michael Strahan.

Un initié proche de l’émission a précédemment expliqué que l’ancien visage de la franchise ABC était « mortifié » de ne pas revenir.

L’informateur a révélé : « Il a poussé très fort avec les dirigeants du réseau. Il a persisté pendant des semaines, vérifiant et promettant de faire tout ce qu’il fallait pour garder le travail, presque au point de mendier.

Il a annoncé mardi son départ officiel de la série[/caption]

Chris s’était déjà retrouvé au centre d’un scandale de « racisme »[/caption]

«Je ne pense pas qu’il ait jamais pensé qu’il y aurait un monde sans lui en tant qu’hôte. Il croyait vraiment qu’on lui demanderait de revenir.

« Et il n’a jamais pensé en un million d’années qu’ils feraient une saison sans lui. »

Cependant, il a apparemment brûlé ses ponts après il a engagé un avocat et a refusé de coopérer davantage avec ABC.

Chris a officiellement quitté la franchise après les fans ont félicité Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe comme « les meilleurs hôtes de tous les temps ».

Tayshia et Kaitlyn sont intervenus en tant qu’hôtes pour la dernière saison de The Bachelorette[/caption]





Lors de la première de la saison de lundi, les deux anciennes stars ont rencontré Katie Thurston, qui est la nouvelle Bachelorette, et a expliqué qu’ils l’aideraient dans son voyage pour trouver l’amour de sa vie.

Elle a répondu qu’elle « pensait vraiment qu’elle devrait faire cette saison » par elle-même.

« Je n’aurais pas pu demander quelque chose de plus parfait. Je veux dire Kaitlyn et Tayshia ? L’équipe de rêve est là », a déclaré Katie avec un grand sourire.

Katie semble contente des nouveaux animateurs de l’émission[/caption]