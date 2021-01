Le célibataire Brittany Galvin a «manipulé» un riche ami masculin pour qu’il paie un voyage international de 15 000 $, mais n’est «PAS» une escorte, a déclaré en exclusivité un initié au Sun.

Le modèle basé à Chicago a été accusé par un autre concurrent de «divertir les hommes pour de l’argent»Alors qu’elle rejoignait l’émission de télé-réalité cette semaine dans une surprise de mi-saison.

Bien que la Bretagne, 23 ans, nié être une escorte, un ami avec qui elle est proche depuis plusieurs années a affirmé qu’il se sentait «écorché» après avoir payé 15 000 $ pour un voyage à l’extérieur du pays.

L’initié – qui souhaitait garder l’anonymat – a déclaré au Sun: «Je ne la considérais pas comme une escorte avant et nous avions toujours été amis, mais avec le recul, j’ai beaucoup profité.

«Elle savait que j’avais le béguin pour elle et l’a utilisé pour passer de très belles vacances.

Bretagne a montré des photos en solo sur son Instagram de son escapade à l’étranger qui s’est étendue de Dubaï à Cape Town, en Afrique du Sud, en décembre 2020.

La source a poursuivi: «Elle m’a invité au voyage, mais seulement avec l’espoir que je devais tout payer. Et j’ai tout payé.

«Cela coûte entre 13 000 $ et 15 000 $. Elle voulait quitter Chicago et ne pouvait pas se permettre d’y aller seule. Je dirais à 100% que j’ai été manipulé pour faire le voyage avec elle.

«Je me suis senti très mis à profit et je suis parti car il m’est apparu que l’affection et l’attention qu’elle avait données avaient été simulées.

La source a déclaré que « bien sûr » le plan était de participer au voyage, mais a déclaré que le couple « n’a pas fini par avoir des relations sexuelles. »

La source a allégué que Brittany l’avait abandonné après leurs 40 heures de voyage pour être avec d’autres personnes pendant qu’il dormait dans la chambre d’hôtel.

Quand il l’a confrontée et lui a dit qu’il était bouleversé, le copain a affirmé que Brittany lui avait dit «un tas d’autres trucs manipulateurs».

«Je suis rentré à la maison après 3 jours d’un voyage de 16 jours, elle est restée tout le temps. Elle a rencontré des amis», a-t-il dit.

L’informateur a allégué que Brittany «avait vraiment franchi la ligne d’arrivée» après être rentrée à la maison et avoir «menti» sur ce qu’il avait dit se passer entre le couple.

« Au lieu de dire aux gens ce qui s’est vraiment passé ou simplement de dire que je suis rentré chez moi, elle a essayé de me présenter comme une personne folle, peut-être pour détourner l’attention de la nature de son voyage et de la façon dont elle avait profité de moi », a déclaré la source.

Il a ensuite allégué que Brittany avait inventé une rumeur sur la raison pour laquelle elle était vraiment partie, car il a dit que « la vérité la ferait ressembler à une escorte … ce qui est probablement quelque chose qu’elle veut éviter étant donné la situation actuelle. »

L’ancien copain de la candidate à la télé-réalité a ajouté: « Nous ne parlons plus, j’ai dû bloquer son numéro. »

En réponse aux rumeurs en cours à propos de Brittany dans l’émission, la source a déclaré: «Je ne l’appellerais toujours pas nécessairement une véritable escorte.

«Mais c’est définitivement une jolie fille qui le sait et l’utilise pour manipuler les autres pour obtenir ce qu’elle veut et ne se soucie pas de ce que cela fait aux autres ou de leur apparence.»

Un représentant pour Bretagne n’a pas répondu à la demande de commentaires du Sun.

Dans l’épisode de cette semaine de The Bachelor, Brittany a fait une forte première impression en sortant de la limousine dans une robe à paillettes plongeante et en échangeant juste quelques mots avant de planter ses lèvres sur Matt James.

Elle est instantanément reconnue par le concurrent Anna Redman de courir dans le même cercle de vie nocturne à Chicago.

Les dames nouvelles et «OG» se sont rassemblées autour d’un coin salon, quand Anna a dit à Brittany: «Il y a une rumeur que vous êtes une escorte. Et je veux aborder cela avec vous avant que cela ne se propage trop. «

Brittany a semblé prise au dépourvu et a carrément nié l’allégation: « Non, je ne suis pas une escorte. »

Elle a poursuivi: «C’est ridicule que cela sorte même de ma bouche. J’ai eu un petit ami toute ma vie, depuis que j’ai 16 ans.

« Pour que vous tiriez cette conclusion à mon sujet avant même de me connaître, c’est f ** ked up. »

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.