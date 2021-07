LA star de Bachelor Ben Higgins est retournée dans l’Indiana après une « panne ».

Ben – qui a joué dans Bachelor Winter Games – s’est rendu compte qu’il était dans un « bas endroit » et qu’il n’était pas « en plein essor ».

8 Le baccalauréat Ben Higgins a admis avoir une « panne » Crédit : Getty

Il a informé les fans de l’endroit où il en était dans sa vie sur la Bachelorette originale, le podcast de Trista Sutter, Better Etc.

« Je suis de retour dans l’Indiana en ce moment à cause d’une panne, encore une fois, dans ma vie où je ne sais pas ce qui se passe », a-t-il admis.

«Je ne sais pas à quoi ressemblera cette prochaine saison de la vie pour moi. Je suis de plus en plus éloigné de la série, et en même temps, j’ai besoin de comprendre à quoi ressemblera ma vie et quel sera mon héritage.

Il a admis que son prochain chapitre était « vraiment excitant… c’est aussi très difficile ».

8 Ben a travaillé dur pour arrêter d’essayer de gagner l’approbation des autres Crédit : Getty

8 Ben est devenu célèbre dans la saison 20 de The Bachelor Crédit : Getty

8 Il était dans un « bas endroit » et vit maintenant dans l’Indiana avec ses parents Crédit : Instagram / Ben Higgins

« Je suis au bas de l’échelle, je ne me considère pas comme cette figure florissante en ce moment », a expliqué Ben.

« Je suis en quelque sorte en train de me lamenter et de me séparer de beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. »

Ben a ensuite expliqué comment son temps était visible et comment l’adulation avait construit son estime de soi pendant une courte période.

« Tout d’un coup, je passe du sentiment d’être un étranger à, au fil du temps, suffisamment de gens me disent que je suis génial pour commencer à me sentir plutôt bien [myself], » il expliqua.

8 Ben a révélé qu’il avait volé des analgésiques à son grand-père lorsqu’il en était accro Crédit : Instagram / Ben Higgins

«Je commence à construire une identité autour de cela. J’ai commencé à vraiment me dire : ‘Oh, mon Dieu, c’est la chose dont j’avais besoin pour me combler. … Je serai dans le groupe pour toujours.’”

Mais alors que son temps dans la série devenait un souvenir lointain, son « engouement » pour la célébrité « a commencé à s’estomper » et finalement il s’est « perdu ».

« Je vivais non seulement pour les autres, mais juste pour l’attention des autres », a déclaré Ben.

Puis juste avant que la pandémie de coronavirus ne frappe, Ben a pris des mesures pour « divorcer [him]soi » d’avoir besoin de l’approbation des autres.

8 Il est maintenant fiancé à l’esthéticienne Jessica Clarke Crédit : Instagram / Jessica Clarke

« C’était, égoïstement, l’un des moments les plus malsains et les meilleurs pour moi », a-t-il déclaré à propos de la quarantaine des coronavirus.

« J’ai vu tout le monde autour de moi ralentir. … Ce que j’ai reconnu alors c’est [that] Je me mesurais encore sur tout le monde, plus que je ne le savais. »

Trista a sympathisé avec Ben et le couple a plaisanté en disant qu’ils devraient lancer un « Bachelor’s Anonymous » pour aider à soutenir les candidats à la réalité après leur départ de la série.

Ben est actuellement fiancé à Jessica Clarke et même s’ils ont acheté une maison ensemble l’année dernière, ils n’emménageront pas ensemble tant qu’ils ne seront pas mariés.

8 Il était auparavant fiancé à sa co-star de Bachelor, Lauren Bushnell Crédit : Disney Enterprises

8 Leur relation est bonne et il l’a félicitée pour la naissance de son premier fils en juin Crédit : Instagram/Lauren Bushnell Lane

« La maison est vide, mais c’est la nôtre ! Je vais y vivre et en faire notre petite maison jusqu’à ce que Ben me rejoigne après le mariage. J’ai hâte de partager tous les petits projets », a écrit Jessica sur Instagram annonçant leur gros achat.

Le couple s’abstient également de relations sexuelles jusqu’à leur mariage.

« Sur la base de mon passé, nous en avons parlé très tôt, notamment en faisant [long] distance. Mais ce n’était pas une conversation difficile ou étrange », a déclaré Jessica Nous.

« Je pense qu’au fur et à mesure que nous sommes devenus plus sérieux, cela est devenu une conversation plus importante. »

Ben était auparavant fiancé à Lauren Bushnell qu’il a rencontrée lors de la saison 20 de The Bachelor.

Le couple maintient qu’ils ont toujours de bonnes relations, Ben la félicitant même pour la naissance de son premier enfant.

Il a écrit : « Félicitations, quelle chose à célébrer ! sur son annonce Instagram de la naissance de son bébé.

Lauren et son mari Chris Lane ont accueilli leur premier enfant, un garçon appelé Dutton Walker, le 10 juin.