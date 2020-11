Le célibataire Ashley Spivey partage qu’elle a subi une perte de grossesse

“Je suis très triste et très effrayée, mais plus que tout, j’ai le cœur brisé”, a-t-elle ajouté. “Je me sens comme un échec.”

Ashley a dit qu’elle avait hâte de rencontrer son “gentil CJ”, concluant: “Je suis tellement triste de ne pas pouvoir le protéger.”

Bachelor Nation a été présentée pour la première fois à Ashley lorsqu’elle a concouru sur Brad Womack‘s saison, diffusée en 2011. Elle s’est mariée Steve Hunsberg en 2016. Ashley a été une ardente défenseure des personnes aux prises avec des problèmes d’infertilité après sa propre fausse couche en mai 2019.

À l’approche du premier anniversaire de sa fausse couche, Ashley a partagé un aperçu de la douleur que tant de parents pleins d’espoir endurent.

«J’aurais aimé avoir un message plein d’espoir pour vous aujourd’hui, mais ce n’est pas le cas», a-t-elle écrit sur Instagram. “J’approche le premier anniversaire de ma fausse couche et je me sens encore plus éloigné des objectifs de maman qu’à l’époque.”