Affronter les récentes controverses de la série était le strict minimum, mais toujours significatif.

Lundi soir, Le célibataire – après une finale tumultueuse de la saison et des semaines de controverse sur le racisme – a eu l’une de ses conversations les plus directes sur la race, alors que la série continue de se débattre avec ses propres problèmes pour naviguer sur ce sujet.

Dans un émotionnel Après la rose finale spécial, qui a été diffusé en direct après la finale, Matt James – le premier baccalauréat noir dans les 19 ans d’histoire de l’émission – a parlé des pressions uniques qu’il a subies dans ce rôle ainsi que de sa réaction à l’examen minutieux de Rachael Kirkconnell, le gagnant de son saison qui a été critiquée pour des actions racistes qui ont émergé de son passé.

«C’est beaucoup de pression», a déclaré James, à propos des attentes énormes placées sur lui en tant que premier Black Bachelor. «Pour beaucoup de gens, c’était la première fois que quelqu’un comme moi était chez eux. … La position dans laquelle je suis entré était d’assumer le poids de tout ce qui se passait dans le pays dans cette période de temps entourant la justice sociale et au sein de la franchise entourant la diversité et l’inclusion.

Suite aux révélations sur le comportement passé de Kirkconnell, qui comprenait la participation à une fête d’avant-guerre dans le «Vieux Sud» en 2018 et «aimer» une photo sur les réseaux sociaux d’amis posant devant un drapeau confédéré, James a été au centre d’une tempête de feu qui a attiré l’attention. non seulement à ces allégations spécifiques, mais à des problèmes beaucoup plus profonds liés à la race au sein de la Bachelier la franchise. En particulier, l’animateur de longue date Chris Harrison s’est fait synonyme de tels problèmes lorsqu’il a donné une interview explosive en février pour défendre Kirkconnell et affirmer que ses actions étaient peut-être plus acceptables il y a trois ans, alors qu’elle était étudiante.

«Est-ce un bon look en 2018 ou n’est-ce pas un bon look en 2021?» Harrison a demandé lors d’une interview tendue avec Rachel Lindsay, qui en 2017 est devenue la première Black Bachelorette et est depuis devenue commentatrice sur les événements de toute la franchise, y compris ses lacunes. « Ce n’est pas un bon look, jamais », a répondu Lindsay.

À la suite de cette interview, Harrison s’est retiré de ses fonctions d’accueil. Non seulement il a été annoncé que Harrison ne dirigera pas la prochaine saison de La bachelorette, mais il a été remplacé par l’auteur et ancien footballeur Emmanuel Acho lundi Après la rose finale spécial. « C’est peut-être la conversation la plus inconfortable de Bachelier histoire », a déclaré Acho au début de la spéciale, taquinant ses interviews avec James et Kirkconnell. Acho a également expliqué précisément ce que Kirkconnell avait fait en participant à la fête du «Vieux Sud», notant que «antebellum» se traduisait directement par «avant la guerre» en latin et se référait à une époque antérieure à la guerre civile, lorsque l’esclavage existait toujours.

James, dans ses commentaires, a souligné que les actions de Kirkconnell étaient tout aussi mauvaises en 2018 qu’en 2021, et a déclaré qu’il pensait qu’elle avait besoin de temps et d’espace pour faire le «travail» et réfléchir aux raisons pour lesquelles elles étaient nuisibles. «En tant que personne qui a grandi dans le Sud, cela m’emmène dans un endroit auquel je n’aime pas souvent penser. Je n’allais pas bien », expliqua James, ajoutant que les deux avaient depuis rompu et qu’il sentait que Kirkconnell devait prendre en compte ses actions par elle-même.

«La chose la plus décevante pour moi a été de devoir vous expliquer pourquoi ce que j’ai vu était problématique et pourquoi j’étais si bouleversé. … Et donc, quand j’ai remis en question notre relation, c’était dans le contexte où vous ne compreniez pas pleinement ma noirceur », a déclaré James, tout en parlant avec Kirkconnell sur Après la rose finale. «Je ne veux pas être émotionnellement responsable de ces larmes, car c’est comme si le travail et la réconciliation qui doivent être faits sont une chose que je ne peux pas faire pour vous.

Harrison et Kirkconnell se sont tous deux excusés pour leurs actions, et Kirkconnell a souligné lundi qu’elle était confrontée à son ignorance et à son comportement. «Je vois quelqu’un qui vivait dans cette ignorance sans penser à qui cela ferait du mal», a déclaré Kirkconnell à propos de sa participation à la fête du «Vieux Sud». « Je ne me suis jamais demandé » Quelle est l’histoire derrière tout cela? « » Kirkconnell a réitéré qu’il n’y avait aucune excuse pour ses actions et a rejeté les commentaires antérieurs des téléspectateurs qui avaient cherché à la défendre en faisant valoir que de telles parties étaient depuis longtemps monnaie courante dans le pays. Sud.

Cette conversation était significative pour Le célibataire, en grande partie à cause de combien la franchise a longtemps évité d’affronter ses problèmes de race. Ces problèmes incluent le fait de jeter des candidats racistes, d’amplifier les stéréotypes et de jouer dans des tropes nuisibles dans les intrigues sur les candidats de couleur, et de rester silencieux sur les questions de discrimination et d’inégalité.

Il y a à peine deux ans, l’émission a diffusé un segment sur le racisme qui n’a jamais utilisé le mot une seule fois: au lieu de cela, il s’est concentré sur les candidats de couleur disant à quel point la «haine» qu’ils ont reçue était inconfortable.

Lundi Après la rose finale la conversation était le moins Le célibataire aurait pu le faire pour démontrer qu’il veut avoir des conversations explicites et réfléchies sur le racisme au sein de la franchise à l’avenir. Alors que l’émission promet de prendre des mesures pour prendre en compte ses problèmes plus profonds liés à la race – y compris l’élargissement de la représentation du BIPOC parmi ses producteurs exécutifs – cette discussion a marqué un début attendu depuis longtemps.