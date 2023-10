Le célèbre wallaby de Mina capturé et en sécurité chez lui | Actualités, Sports, Emplois

Un effort d’équipe a permis de capturer le wallaby en fuite de la ville de Mina.

Dans une publication sur Facebook de Small Town Shelter Inc. à Sherman, il a été annoncé que le wallaby était « maintenant en sécurité chez lui, dans son enclos, avec une porte nouvellement réparée, et sa famille! »

Le mérite de la capture a été attribué à Beth Thompson et Vicki Cusimano de Great Dames Trap & Recover. « Nous avons confirmé la zone où fréquentait le wallaby hier, et Beth et Vicki l’ont attrapé dans un piège ce soir à 22h40 ! » le message a noté.

« Nous sommes très reconnaissants, et toujours choqués et étonnés qu’ils l’aient fait si rapidement. Ces deux-là ne plaisantent pas !

«Cela a été quelques jours fous et chaotiques, mais nous sommes certainement heureux que ce soit un résultat positif.

« Il est peu probable qu’une situation comme celle-ci se présente à nouveau dans les refuges des petites villes, mais si c’est le cas, nous serons prêts ! »

Le wallaby autrefois en liberté près de Mina suscitait beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Charlie Sorce, le propriétaire du wallaby depuis le mois dernier, a déclaré que le marsupial avait environ un an, était de couleur brune et mesurait un pied et demi.

« Il est sorti sous une porte » Sorce a déclaré au Post-Journal mercredi. « Cela n’aurait pas dû, mais c’est le cas. Maintenant, il a parcouru la route et se dégourdit les jambes. Ils sont nocturnes, donc ils dorment pendant la journée et sortent la nuit.

Sorce travaillait avec Kelly Thornton, propriétaire du Small Town Shelter à Sherman, pour rassembler le marsupial.

Thompson a déclaré que Great Dames Trap & Recover s’était impliquée parce qu’elle avait vu la situation sur Facebook.

« Je parcourais Facebook et je suis Small Town Shelter, alors j’ai vu le message sur le wallaby avec le numéro de téléphone de (Sorce) », » dit Thompson. «J’ai contacté et proposé nos services et expliqué les différents types de pièges que nous utilisons.»

Thompson a déclaré que Sorce était ravi d’entendre parler d’eux et leur a dit qu’il ne connaissait personne dans la région qui offrait des services de piégeage comme celui-ci.

Le wallaby a été piégé à un peu plus d’un mile de la maison de Sorce après s’être réfugié dans une grange vacante. Thompson a déclaré que pour le piéger, il fallait aménager une parcelle de nourriture afin que le wallaby soit plus susceptible de rester au même endroit pendant la mise en place des pièges.

« Il est entré dans la grange à un peu plus d’un kilomètre et demi, et je suppose qu’il a décidé que c’était sa nouvelle maison », » dit Cusimano. « C’était en fait facile à piéger. Nous ne savions pas si cela fonctionnerait parce que les wallabies ont tendance à ne manger que de l’herbe, mais nous avons mis de la laitue dans le piège et il est entré directement.

Cusimano est également l’agent de contrôle des chiens pour les villes de Busti et Lakewood. Thompson a ajouté que les deux hommes avaient fait leurs recherches avant de le piéger samedi soir, car ils n’avaient jamais fait quelque chose comme ça auparavant.

« Nous piégeons des chiens depuis six ans, mais un wallaby était quelque chose de nouveau », » dit Thompson. « Nous n’avions aucune idée de ce dans quoi nous nous embarquions. Tout dépendrait de ce qui se passerait, car si cela devenait effrayé, nous devions savoir quoi faire ensuite.

Thompson et Cusimano ont déclaré que c’était formidable de travailler avec Sorce et qu’ils ont apprécié de pouvoir travailler avec lui et ramener le wallaby à la maison. Cela s’est déroulé plus facilement que ce que les deux hommes pensaient, mais ils ont ajouté qu’ils ne divulguent jamais où ils travaillent pour piéger un animal, car les gens viennent souvent essayer de l’aider et risquent de l’effrayer. Cela peut souvent être « une grande partie d’échecs où l’animal est aux commandes ».

« Nous avons eu de la chance avec celui-ci » » dit Cusimano.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception