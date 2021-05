Le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma interprète la musique de Bach pour «  réconforter  » les Indiens pendant la pandémie de Covid-19

L’Inde a reçu beaucoup d’amour et de soutien de la communauté internationale alors qu’elle est aux prises avec une flambée sans précédent de cas et de décès liés au coronavirus. Alors que de nombreux gouvernements et organisations internationales se sont mobilisés pour aider les Indiens avec des ressources médicales telles que l’oxygène, les artistes ont fait leur part pour aider les gens à faire face au stress de la pandémie et à la perte et au désespoir qui en résultent pour les familles qui ont perdu leur moyens de subsistance ou pire, leurs proches. Dans une expression de solidarité avec les Indiens qui luttent pour faire face à la pandémie, le violoncelliste américano-chinois Yo-Yo Ma a partagé une interprétation de « Sarabande » de Bach de sa célèbre Suite pour violoncelle solo n ° 4.

La «Sarabande» de Johann Sebastian Bach est connue pour sa texture clairsemée mais éthérée et fait partie de l’une de ses emblématiques suites pour violoncelle. Dédiant la musique pour aider à soulager la souffrance de ceux qui vivent en Inde, Yo-Yo Ma a partagé son interprétation de la pièce sur plusieurs plateformes, dont Twitter et YouTube.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont remercié l’artiste pour ses efforts pour aider à apaiser l’esprit et le cœur des personnes touchées par la pandémie.

Ce n’est pas la première fois que le célèbre violoncelliste contribue à égayer les amateurs de musique classique et d’autres avec sa performance. Les résidents du Massachusetts nouvellement vaccinés ont eu droit à un mini-concert en mars lorsque Yo-Yo Ma a sorti son instrument après avoir reçu son deuxième vaccin contre le coronavirus.

Un Ma masqué s’est assis le long du mur de la zone d’observation samedi au Berkshire Community College de Pittsfield et a joué pendant environ 15 minutes sous les applaudissements des autres participants.

Le musicien de renom, qui vit à temps partiel dans la région, a déclaré qu’il voulait donner quelque chose en retour.

Yo-Yo Ma a récemment été repéré en Inde lorsqu’il a organisé un spectacle impromptu dans Marine Drive à Mumbai. Le célèbre violoncelliste primé aux Grammy Awards a marché tranquillement sur la promenade avec son violoncelle, juste avant le coucher du soleil, s’est assis sur le mur qui sépare la mer de la ville et a commencé à jouer la Suite pour violoncelle n ° 1 de Bach.

Pendant ce temps, l’Inde représentait 46% des nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le monde la semaine dernière et un décès sur quatre, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La flambée du coronavirus en Inde, y compris d’une nouvelle variante hautement infectieuse identifiée pour la première fois là-bas, a vu les hôpitaux manquer de lits et d’oxygène, et les morgues et les crématoriums débordent. De nombreuses personnes sont décédées dans des ambulances et des parkings en attendant un lit ou de l’oxygène.

