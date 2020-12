George Blake a passé une décennie à transmettre des secrets occidentaux au KGB, un torrent d’informations comprenant, de manière impardonnable, les noms d’hommes et de femmes travaillant pour le renseignement britannique derrière le rideau de fer.

Nom de code Agent Diomid, les Soviétiques considéraient Blake comme si précieux que même le chef du KGB à Londres, le «rezident», ne savait rien de ses activités.

J’ai passé cinq ans à parcourir des documents inédits dans les archives britanniques, américaines et allemandes, à mener des entretiens avec des dizaines de personnalités clés, dont Blake lui-même.

Et ce qui ressort n’est pas seulement l’ampleur énorme de son espionnage et la profondeur de son engagement, mais les dégâts extraordinaires qu’il a causés à la Grande-Bretagne et à l’Occident.

Blake était particulièrement bien adapté à l’espionnage.

CARRIÈRE DE TRAITEUR: George Blake assis dans la cuisine de sa datcha

Fils d’une Néerlandaise et d’un citoyen turc qui avait combattu pour l’Empire britannique, il avait une formation cosmopolite, une expérience dans des situations dangereuses et une facilité pour les langues, notamment le russe, l’allemand, le français et le néerlandais.

Après la conquête allemande des Pays-Bas par les Nazis en 1940, Blake, encore écolier là-bas, a servi héroïquement, délivrant des messages pour la résistance.

En 1942, il a fait une évasion audacieuse de l’Europe occupée à travers la France et l’Espagne avant de rejoindre l’Angleterre, où il a rejoint la Royal Navy – et où son potentiel a été repéré par les services secrets de renseignement (SIS), également connus sous le nom de MI6.

En 1949, Blake a été affecté en Corée, sa mission d’espionner les Soviétiques en Extrême-Orient.

L’année suivante, cependant, il fut capturé par l’armée nord-coréenne soutenue par la Russie qui envahit le sud et engloutit la péninsule dans la guerre.

Et c’est au cours de ses trois années de captivité qu’il a pris une décision monumentale: pour des raisons qu’il qualifierait toujours de purement idéologiques, Blake a offert ses services à l’Union soviétique. Les effets s’avéreraient dévastateurs.

La carrière de trahison de Blake a commencé sérieusement à Londres le 1er septembre 1953, dans un manoir géorgien au 2 Carlton Gardens près de St James’s Park.

Il avait été affecté à travailler dans une section spéciale du Secret Intelligence Service, créé pour exploiter le potentiel de pénétration de l’Union soviétique en exploitant ses lignes téléphoniques fixes.

Le projet avait besoin d’un député qui parlait bien russe et Blake faisait l’affaire. Ses contrôleurs du KGB ont dû être ravis, car ce rôle le plaçait au cœur de nombreuses opérations top secrètes alors en cours en Europe.

Le modus operandi de Blake était étonnamment simple: il a photographié les documents qu’il pouvait, puis les a transmis à son gestionnaire russe au rendez-vous près des stations de métro du nord de Londres ou sur le pont supérieur des bus à impériale.

Il avait reçu un petit appareil photo Minox pour prendre des photos de tous les documents intéressants qui atterrissaient sur son bureau – et beaucoup l’ont fait.

Il attendit que les secrétaires voisines de son bureau déjeunent, sinon il restait tard, laissant la porte de son bureau ouverte pour pouvoir entendre immédiatement si quelqu’un entrait dans la pièce extérieure.

Parfois, avec des rapports plus volumineux, il a trouvé plus facile de simplement retirer tout le document. Le gardien âgé à la porte n’a jamais vérifié la mallette de personne.

De temps en temps, il voyait son maître faire des «passes de pinceau» rapides, lui remettant sans un mot des films ou des documents non développés lorsqu’ils passaient dans des rues étroites. Toutes les trois ou quatre semaines, ils se réunissaient pour parler.

Blake était si prolifique qu’il a contribué à ce que les Russes ont décrit comme «l’élimination complète» des réseaux d’espionnage occidentaux en Allemagne de l’Est au cours des années 1953 à 1955.

En avril 1955, il arrive à Berlin pour une nouvelle affectation au SIS, devant sa femme britannique Gillian qui ne sait pas qu’elle est mariée à un espion soviétique.

Sa nouvelle mission officielle était également très sensible: pénétrer le quartier général du KGB là-bas.

Blake s’est vu confier la tâche de prendre contact avec les Russes à Berlin-Est, en particulier les officiers du renseignement soviétique, dans le but de les recruter comme agents. Mais son vrai travail était pour les Soviétiques, et ce n’était pas seulement des documents que George Blake remettait au KGB.

C’était aussi des noms – l’identité des agents travaillant pour le SIS. La plupart d’entre eux étaient des Allemands de l’Est, bien qu’ils comprenaient des Soviétiques et d’autres nationalités. Comme pour les documents, Blake ne pouvait pas indiquer le nombre d’agents qu’il avait trahis.

«Je ne peux pas le dire, mais ça devait être peut-être 500, 600», dit-il plus tard.

En 1960, Blake en avait assez. Dans l’espoir de quitter l’espionnage, il a été affecté au Liban pour apprendre l’arabe – mais il était trop tard.

Après des années de trahison, il avait lui-même été dénoncé par un transfuge polonais. Attiré à Londres en 1961, Blake a été arrêté et, lors de son interrogatoire, a avoué.

Sa femme, Gillian, a été horrifiée, a-t-elle dit, à «la nouvelle incroyable que cet homme, avec qui je suis si heureux marié depuis près de sept ans, était en prison en attendant d’être jugé comme un espion russe».

Plaidant coupable de cinq chefs d’accusation pour avoir enfreint le Official Secrets Act à Old Bailey, Blake s’attendait à recevoir une peine maximale de 14 ans, mais Lord Parker, le Lord Chief Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, avait une mauvaise surprise en réserve.

«Votre conduite dans de nombreux autres pays entraînerait sans aucun doute la peine de mort», a-t-il déclaré.

«Dans notre loi, cependant, je n’ai d’autre choix que de vous condamner à l’emprisonnement, et pour votre conduite traîtresse qui dure depuis tant d’années, il doit y avoir une peine très lourde.

Parker a imposé une peine de 14 ans pour chaque chef d’accusation, trois d’entre eux à courir consécutivement et deux d’entre eux simultanément, 42 ans en tout.

Mais en 1966, il s’était échappé. Il a finalement été passé clandestinement à travers la Manche dans un camping-car, puis à travers l’Europe du Nord et l’Allemagne de l’Ouest jusqu’au poste frontière. En Allemagne de l’Est, il s’est identifié aux gardes-frontières et a terminé son évasion en Russie.

Il est arrivé à Moscou en janvier 1967. Deux mois après son arrivée, il a découvert que Gillian avait obtenu le divorce en son absence.