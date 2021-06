Le célèbre tatoueur Aakash Chandani prend l’initiative de promouvoir la vaccination contre le COVID-19 | Nouvelles des gens

Tout le monde sait que le gouvernement indien a lancé une campagne de vaccination massive pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19, qui a fait des ravages et fait de nombreuses victimes. La vaccination contre le COVID-19 dans de nombreuses régions se heurte à des obstacles en raison de diverses rumeurs propagées par des individus/groupes ayant un intérêt direct. Les gens hésitent à se faire vacciner en raison de ces rumeurs. Pendant ce temps, de nombreuses personnes et institutions se sont manifestées pour soutenir la vaccination contre le COVID-19, elles encouragent les gens à se faire vacciner de toutes les manières possibles. Le célèbre tatoueur Aakash Chandani est également l’une de ces personnalités.

Aakash a déclaré: «Il est triste que nous soyons confrontés à l’une des pandémies les plus meurtrières que nous ayons vues dans l’histoire récente et il y a encore peu de gens qui cherchent des opportunités dans la situation. La vaccination contre le COVID-19 est totalement sûre, et les gens doivent y aller si nous devons nous protéger de nouvelles vagues. » Aakash offre un rabais énorme sur les tatouages ​​​​de son studio pour les personnes qui se sont fait vacciner.

Profiter de cette opportunité est possible grâce à une étape très simple. Il faut se faire vacciner contre le COVID-19 et obtenir le certificat de vaccination de l’autorité compétente. Il suffit de fournir ce certificat au studio de tatouage skin machine, et vous pouvez bénéficier d’une remise de 40% sur votre tatouage.

Aakash déclare : « Des programmes d’espoir comme celui-ci aideront à encourager les gens à se faire vacciner. J’ai également terminé les premières doses de vaccination. Nous sommes également en train de veiller à ce que tout le personnel soit vacciné. 90% de mon personnel a déjà pris la première dose. Nous voulons nous assurer que les personnes visitant le studio de tatouage Skin Machine se sentent en sécurité et que notre personnel le soit également. Il s’agit d’une maladie virale très contagieuse dont chacun doit veiller à se protéger et à protéger son entourage. »

Le studio de tatouage Skin Machine, qui est le studio de tatouage le plus populaire de Bhopal, adhère également strictement à toutes les autres directives COVID-19, comme le maintien de la distance sociale, la désinfection des lieux à intervalles réguliers et l’utilisation de désinfectant pour les mains pour son personnel et toute personne entrant dans le tatouages. Les masques N-95 sont indispensables pour le personnel et les masques à 3 couches pour les visiteurs sont également obligatoires.

Aakash déclare : « À l’heure actuelle, la vaccination et le respect des directives COVID sont aussi importants que de respirer ou de boire de l’eau. Je demande à tout le monde de se faire vacciner et d’adhérer à chacune des directives fournies par le gouvernement et de rester à l’écart de toute sorte de rumeurs. »