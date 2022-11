Le célèbre tableau “Le Cri” visé par les militants du climat

Le musée a indiqué que la salle où est exposée la peinture sous verre “a été vidée du public et fermée” et rouvrira dès que possible. Le reste du musée est resté ouvert.

Deux militants belges qui ont pris pour cible la « Jeune fille à la perle » de Johannes Vermeer dans un musée néerlandais en octobre ont été condamnés à deux mois de prison. Le tableau n’a pas été endommagé et a été remis sur son mur un jour plus tard.

Plus tôt ce mois-ci, des manifestants pour le climat ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet dans un musée allemand et une manifestation similaire s’est déroulée à Londres, où des manifestants ont jeté de la soupe sur les “tournesols” de Vincent van Gogh à la National Gallery. Dans ces deux cas, les peintures n’ont pas non plus été endommagées.