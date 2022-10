Le célèbre Rocky Horror Picture Show Ball de Montréal annulé après que les membres de la distribution ont allégué qu’ils étaient exploités

C’est un incontournable des célébrations d’Halloween à Montréal, mais cette année, le bien-aimé Rocky Horror Picture Show Ball de la ville est annulé – et ce n’est pas à cause du COVID-19.

L’émission ne se poursuivra pas, à cause de ce qui est décrit comme l’exploitation du “travail gratuit des personnes LGBTQ2S+”, après que de nombreux membres de la distribution ont appris que le producteur de longue date de l’émission gagnait de l’argent grâce à l’événement, tandis que les acteurs ont donné de leur temps .

“Nous pensions que la série était quelque chose qu’elle n’était pas”, a déclaré Zev Miller, membre de la distribution pendant une décennie.

Une réunion de distribution tenue en septembre 2021 a soulevé d’autres préoccupations et a finalement conduit à l’annulation de l’émission de 2022.

Maintenant, certains anciens membres de la distribution appellent au boycott d’autres événements Ball sous la direction actuelle.

Un classique culte revisité

Il a explosé au box-office en 1975 mais a depuis atteint le statut de classique culte : The Rocky Horror Picture Show est une comédie musicale.

Ajoutez un casting devant l’écran et la foule déguisée en costumes, criant et jetant des toasts et vous avez le Rocky Horror Picture Show Ball (à ne pas confondre avec la production théâtrale du MainLine Theatre.)

L’événement annuel de Montréal attire de grandes foules pendant plusieurs nuits autour de l’Halloween et a été décrit comme l’un des plus grands bals en Amérique du Nord.

Le casting du Rocky Horror Picture Show est composé de 40 artistes. (Craig Desson/CBC)

Mais après des décennies de performances, les choses ont culminé l’année dernière, lorsque les membres de la distribution ont pris conscience que Philippe Spurrell, le producteur de longue date de la série, gagnait de l’argent grâce à la série.

Spurrell, qui est le producteur depuis 1998, a refusé de donner une interview mais a envoyé une déclaration qui ne traitait pas de la question du salaire.

Cependant, dans un e-mail envoyé au casting l’année dernière, obtenu par CBC, Spurrell s’est défendu, affirmant qu’il n’avait jamais caché qu’il “gagné une partie de ma vie grâce à l’événement”, notant qu’il supposait que les informations avaient été partagées en interne au fil des années.

Il ne divulguerait pas les bénéfices qu’il avait tirés de l’émission.

“Permettez-moi de vous assurer qu’après avoir calculé mon temps et ma récompense financière, mon “salaire horaire” équivaut à ce que gagne un ouvrier du bâtiment moyen”, a-t-il écrit au casting.

Dans sa déclaration à CBC, Spurrell a déclaré que l’annulation de cette année était due à un certain nombre de raisons, notamment “une discorde entre certains membres de la distribution de l’ombre et la distribution de l’ombre souhaitant une structure de gestion plus démocratique avec moins de hiérarchie”.

Les acteurs queer se sont sentis exploités

Pour Miller, qui a rejoint l’émission il y a dix ans, c’était inacceptable. En tant que personne trans non binaire – qui utilise le pronom ils – Miller a déclaré que Rocky leur offrait une place importante et ils ont été amenés à croire que l’émission ne faisait pas de profit.

“Rocky étant cette plate-forme queer ou cet endroit pour l’exploration queer, en tant que gamin queer de 17 ans, c’était un endroit vraiment attrayant”, a déclaré Miller.

“Qu’il puisse me faire un salaire est au-delà de l’incroyable. C’est incroyablement abusif.”

REGARDER | Découvrez les coulisses d’une répétition du Rocky Horror Picture Show : Rocky Horror Picture Show de Montréal Rocky Horror Picture Show de Montréal

Stephanie Dragonas, un autre membre de longue date de la distribution, est d’accord.

“La plupart des acteurs avaient l’impression qu’il s’agissait d’une troupe de théâtre communautaire qui avait à peine atteint le seuil de rentabilité”, a déclaré Dragonas.

“C’était particulièrement insultant parce que nous répétions et jouions gratuitement, prenions des jours de congé pour participer, payions nos propres costumes, étions obligés de mendier des pourboires pour notre soirée d’acteurs, n’étions pas assurés ou indemnisés pour les blessures et on nous disait constamment que les choses n’ont pas pu être remboursées par la série car le budget était super serré.”

Avancer

La directrice la plus récente de l’émission, Erin Fagen, concède qu’il y avait des problèmes à la fois avec l’organisation de l’événement et la transparence qui l’entourait.

“Je pense qu’il y a toujours eu des fissures majeures dans la base sur laquelle notre émission a été construite”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons continué à mettre des pansements sur ces fissures pour monter une production.”

L’année dernière, la décision a été prise de ne pas organiser de spectacle en 2022 et de travailler à réparer ces fissures.

Spurrell a écrit au casting pour annoncer qu’il quitterait la production après avoir aidé à continuer à obtenir les droits de diffusion du film.

De nombreux membres de la distribution ont déclaré que c’était un pas dans la bonne direction.

À la fin cependant, Spurrell restera.

“En fait, je crois que Phil va avancer avec nous”, a déclaré Fagen, notant qu’il s’agissait de continuer à obtenir les droits de lecture des films.

Elle espère que l’événement pourra être de retour l’année prochaine, sous une direction plus transparente et plus claire.

Ce n’est pas assez bon pour certains qui étaient auparavant dans le casting.

“Cette émission continuera à rapporter des bénéfices dans les poches de cet homme qui a trompeusement exploité les homosexuels, les trans et les artistes de couleur pendant plus d’une décennie”, a déclaré Miller.