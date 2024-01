Le célèbre restaurant parisien Maxim’s rouvre ses portes avec un relooking Belle Epoque – Robb Report

Romain Ricard

Au cours des dernières années, Maxime est devenue surtout connue en tant que marque de produits gastronomiques, le nom apparaissant sur les bonbons au chocolat, les bouteilles de champagne et le foie gras vendus dans les aéroports français et les boutiques de souvenirs. Mais pendant des décennies, il a été l’un des restaurants les plus célèbres de Paris et donc du monde, un monument historique de l’Art nouveau qui a accueilli des fêtes légendaires pour tous, de Marcel Proust et Greta Garbo à Bing Crosby et Barbra Streisand. Pas étonnant donc que sa récente réouverture sous la houlette du groupe hôtelier français Société parisienne est très attendu, notamment avec le fondateur Laurent de Gourcuff qui s’est engagé à « faire revivre le mythe de Maxim’s, perpétuer la légende et restaurer son prestige ».

Ce n’est pas une mince tâche. «C’est l’un des restaurants les plus mythiques et les plus symboliques de Paris», déclare Nicolas d’Estienne d’Orves, écrivain français spécialisé, entre autres sujets, dans la culture et l’histoire parisiennes. Ouvert en 1893 par un ancien serveur, Maxime Gaillard, à quelques pas de la place de la Concorde, au 3 rue Royale, le restaurant devient rapidement un épicentre mondain et reste un lieu à voir et à voir depuis les heures grisantes de la Belle Epoque jusqu’à la fin. les années 70, quand il a obtenu trois étoiles Michelin et était l’endroit où Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Mick Jagger et Jerry Hall partaient à la recherche d’une authentique soirée parisienne.

Un plat de fruits de mer servi dans le hotspot parisien. Romain Ricard

À partir de ces hauteurs considérables, la chute a été progressive : la vie nocturne s’est déplacée et le restaurant est devenu obsolète, a perdu sa cote Michelin et s’est finalement transformé en une marque de souvenirs pour les touristes. Mais dans l’imaginaire local, Maxim’s n’a jamais été obsolète et la démarche de Paris Society a été de redonner au restaurant sa gloire passée dans les moindres détails. À l’intérieur, les invités sont transportés à l’époque de Bernhardt et de Cézanne avec des banquettes de velours rouge, des vitraux, des fresques et des ornements en bronze et en cuivre aux motifs allégoriques floraux et féminins. La carte revisite également les classiques de la cuisine française comme les cuisses de grenouilles persillées, le poulet rôti pour deux et le soufflé au fromage ; Les crêpes Suzette et la mousse au chocolat sont une gracieuseté du célèbre chef pâtissier Yann Couvreur.

“Ils l’ont complètement réinventé, mais le décor et l’esprit sont exactement les mêmes”, dit d’Estienne d’Orves, et Maxim’s évoque une scène d’autrefois, avec des crooners en tenue vintage chantant “La Vie en Rose” et des barmen préparent des cocktails portant des noms comme le Streisand, un puissant mélange de gin, de liqueurs de cerise et de botanique, d’écorces de citron vert sucrées et de cordial de pomelo. Compte tenu de son opulence et de sa situation à proximité des palaces et des Champs-Élysées, sans parler de son histoire et de sa renommée locale, d’Estienne d’Orves suggère que la réouverture ne consiste pas tant à courir après les étoiles Michelin qu’à offrir au beau monde un nouveau terrain de jeu. : Attendez-vous à ce qu’il devienne par exemple le prochain hot spot de la Fashion Week de Paris et qu’il soit loué par des célébrités et la jet set pour des soirées privées, comme à son apogée. « C’est un monument historique de la vie parisienne », dit d’Estienne d’Orves, et qui ne voudrait pas y voyager dans le temps le temps d’une soirée ?