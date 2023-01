Le célèbre restaurant danois Noma lance une nouvelle “recherche de saveurs”

“En 2025, notre restaurant se transforme en un laboratoire géant – une cuisine d’essai pionnière dédiée au travail d’innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs, qui partagera plus largement que jamais les fruits de nos efforts”, a-t-il déclaré.

Redzepi, qui est le chef et copropriétaire du Noma, a déclaré qu’il voyagerait pour “rechercher de nouvelles façons de partager notre travail” et a déclaré qu’il pourrait y avoir “un pop-up Noma”, mais n’a pas précisé où. Après le séjour, « nous ferons une saison à Copenhague ».

« Servir les clients fera toujours partie de qui nous sommes, mais être un restaurant ne nous définira plus. Au lieu de cela, une grande partie de notre temps sera consacrée à l’exploration de nouveaux projets et au développement de nombreuses autres idées et produits.

Noma – une contraction des mots danois pour Nordisk et Mad, signifiant nordique et nourriture, a ouvert ses portes en 2003. Le restaurant a décroché deux étoiles Michelin et a été élu trois fois numéro un mondial par le magazine britannique Restaurant en 2010, 2011 et 2012.