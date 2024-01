Le célèbre réalisateur Norman Jewison est décédé à 97 ans

Norman Jewison, le célèbre et polyvalent réalisateur d’origine canadienne dont Films hollywoodiens allant des comédies de Doris Day et « Moonstruck » à des drames sociaux tels que « Dans la chaleur de la nuit », lauréat d’un Oscar, est décédé à 97 ans.

Jewison a été trois fois nominé aux Oscars et a reçu en 1999 un Oscar honorifique pour l’ensemble de sa carrière. Tout au long de sa longue carrière, Jewison a combiné divertissement léger et films d’actualité.

Il a également travaillé sur la parodie de guerre froide « The Russians Are Coming, The Russians Are Coming », le thriller de Steve McQueen « The Thomas Crown Affair » et deux films mettant en vedette Denzel Washington : le drame racial « A Soldier’s Story » et « The Ouragan”

Jewison, trois fois nominé aux Oscars et qui a reçu en 1999 un Oscar pour l’ensemble de sa vie, est décédé « paisiblement » samedi, selon le publiciste Jeff Sanderson. Des détails supplémentaires n’étaient pas immédiatement disponibles.

Tout au long de sa longue carrière, Jewison a combiné divertissement léger et films d’actualité qui l’ont séduit à un niveau profondément personnel. Alors que Jewison terminait son service militaire dans la marine canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale, il a traversé le sud des États-Unis en auto-stop et a pu observer de près la ségrégation de Jim Crow. Dans son autobiographie « This Terrible Business Has Been Good to Me », il note que le racisme et l’injustice sont devenus ses thèmes les plus courants.

« Chaque fois qu’un film traite du racisme, de nombreux Américains se sentent mal à l’aise », a-t-il écrit. « Pourtant, il faut y faire face. Nous devons faire face aux préjugés et à l’injustice, sinon nous ne comprendrons jamais ce qui est le bien et le mal, le bien et le mal ; besoin de ressentir ce que ressent « l’autre ».

Il s’est inspiré de ses expériences pour “Dans la chaleur de la nuit” de 1967, mettant en vedette Rod Steiger dans le rôle d’un shérif raciste blanc d’une petite ville et Sidney Poitier dans le rôle d’un détective noir de Philadelphie essayant d’aider à résoudre un meurtre et finalement nouer une relation de travail avec le un homme de loi local hostile.

James Baldwin a condamné « l’éloignement effroyable de la réalité » du film et a estimé que le réalisateur était piégé dans un fantasme d’harmonie raciale qui ne ferait qu’accroître « la rage et le désespoir des Noirs ». Mais Bosley Crowther du New York Times faisait partie des critiques qui ont trouvé le film puissant et inspirant et, en une année mettant en vedette des monuments tels que “The Graduate” et “Bonnie and Clyde”, la production de Jewison a remporté l’Oscar du meilleur film tandis que Steiger a remporté l’Oscar du meilleur film. à la maison l’Oscar du meilleur acteur. (Jewison a perdu le prix du meilleur réalisateur face à Mike Nichols de “The Graduate”).

Parmi ceux qui ont encouragé Jewison lors du tournage de « Dans la chaleur de la nuit » : Robert F. Kennedy, que le réalisateur a rencontré lors d’un séjour de ski à Sun Valley, Idaho.

“Je lui ai dit que je faisais des films et il m’a demandé quel genre je faisais”, se souvient-il dans une interview accordée au Hollywood Reporter en 2011. « Alors je lui ai dit que je travaillais sur “Dans la chaleur de la nuit” et qu’il s’agissait de deux flics : l’un un shérif blanc du Mississippi et l’autre un détective noir de Philadelphie. Je lui ai dit que c’était un film sur la tolérance. Alors il a écouté et a hoché la tête et a dit : « Vous savez, Norman, le timing est primordial. En politique, en art, dans la vie elle-même. Je n’ai jamais oublié ça.

Il a reçu deux autres nominations aux Oscars : pour « Moonstruck », la comédie romantique bien-aimée pour laquelle Cher a remporté un Oscar, et « Un violon sur le toit », la comédie musicale classique sur un village juif de Russie qui, selon Jewison, lui avait été offerte dans le cadre du programme. la croyance erronée qu’il était juif.

Ses autres films notables incluent la parodie de la guerre froide « Les Russes arrivent, les Russes arrivent », le thriller de Steve McQueen « L’Affaire Thomas Crown » et deux films mettant en vedette Denzel Washington : le drame racial « L’histoire d’un soldat » et « The Hurricane », mettant en vedette Washington dans le rôle du boxeur injustement emprisonné Rubin « Hurricane » Carter.

Un troisième projet avec Washington n’a jamais été mis en production. Au début des années 1990, Jewison était sur le point de réaliser une biographie de Malcolm X, mais il a reculé face aux protestations de Spike Lee et d’autres personnes affirmant qu’un réalisateur blanc ne devrait pas réaliser le film. Lee a fini par réaliser.

Cinq films de Jewison ont reçu les meilleures nominations aux Oscars : « Dans la chaleur de la nuit », « Les Russes arrivent, les Russes arrivent », « Un violon sur le toit », « Moonstruck » et « L’histoire d’un soldat ».

Jewison et sa femme Margaret Ann Dixon (surnommée Dixie) ont eu trois enfants, leurs fils Kevin et Michael et leur fille Jennifer Ann, qui est devenue actrice et est apparue dans les films de Jewison « Agnes of God » et « Best Friends ». Les Jewison ont été mariés pendant 51 ans, jusqu’à sa mort en 2004. Il a épousé Lynne St. David en 2010.

Jewison, honoré par le Canada en 2003 d’un Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, est resté proche de son pays d’origine. Lorsqu’il ne travaillait pas, il vivait sur une ferme de 200 acres près de Toronto, où il élevait des chevaux et du bétail et produisait du sirop d’érable. Il a fondé le Centre canadien du film en 1988 et a organisé pendant des années des barbecues lors du Festival du film de Toronto.

Jewison, né à Toronto, a commencé à jouer à l’âge de 6 ans, apparaissant devant les rassemblements des loges maçonniques. Après avoir obtenu son diplôme du Victoria College, il est allé travailler pour la BBC à Londres, puis est revenu au Canada et a dirigé des émissions pour la SRC. Son travail là-bas lui a valu des offres d’Hollywood et il s’est rapidement forgé une réputation de réalisateur de comédies musicales télévisées, avec des stars telles que Judy Garland, Danny Kaye et Harry Belafonte. Jewison s’est tourné vers les longs métrages en 1963 avec la comédie « 40 Pounds of Trouble », avec Tony Curtis et Suzanne Pleshette.

La touche légère du réalisateur a incité Universal à lui confier une série de comédies, dont « The Thrill of It All », qui associait Day à James Garner, et « Send Me No Flowers », avec Day et Rock Hudson. Las de ces scénarios, Jewison a utilisé une faille dans son contrat pour passer à la MGM pour « The Cincinnati Kid » de 1965, un drame sur le monde du jeu avec McQueen et Edward G. Robinson. Il a suivi avec “Les Russes arrivent, les Russes arrivent”, qui mettait en vedette Carl Reiner et Eva Marie Saint et a été le film révolutionnaire d’Alan Arkin.

Ses autres films incluent « FIST », un échec avec Sylvester Stallone dans le rôle d’un leader syndical à la Jimmy Hoffa ; « …Et la justice pour tous » (1979), avec Al Pacino luttant contre un système judiciaire corrompu ; et « In Country », mettant en vedette Bruce Willis dans le rôle d’un vétéran de la guerre du Vietnam. Son œuvre la plus récente, le thriller « The Statement » de 2003, mettant en vedette Michael Caine et Tilda Swinton, a échoué au box-office.

“Je n’ai jamais vraiment fait partie de l’establishment comme je le voulais”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter en 2011. “Je voulais être accepté. Je voulais que les gens disent “c’était une superbe photo”. Je veux dire, j’ai un gros ego comme tout le monde. Je ne suis pas une violette qui recule. Mais je ne me suis jamais senti totalement accepté – mais c’est peut-être une bonne chose.