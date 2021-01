Le célèbre pianiste chinois Fou Ts’ong meurt du virus corona à l’âge de 86 ans

Monsieur. Fou avait reçu un visa pour se produire en Grande-Bretagne et n’avait pas l’intention de retourner en Chine communiste. Son père, Fu Lei, éminent intellectuel et célèbre traducteur de la littérature française, avait été la cible de la campagne anti-droite de Mao Zedong contre des critiques présumés du gouvernement communiste. Si M. Fou revenait, il serait contraint de dénoncer son père et lui-même serait poursuivi.

«Tous les signes m’ont dit que je n’avais aucune chance, et j’avais particulièrement peur parce que dans ce cas, ce n’était pas seulement moi, mais aussi mon père», a déclaré M. Fou dans une interview des années plus tard.

Après son arrivée à Londres, où il a vécu le reste de sa vie, M. Fou l’un des premiers pianistes chinois à se hisser à la pointe de la musique classique. Ne revoyant jamais son père, leur contact se limita à des lettres pleines de puissance intellectuelle, de souci paternel et de dévotion filiale qui furent publiées des décennies plus tard dans un best-seller en Chine.

En 1966, au début de la révolution culturelle chinoise, M. Fou, Zhu Meifu, s’est auto-induit à Shanghai après que des paramilitaires de la Garde rouge ont fait irruption chez eux. «Ma peur quand j’ai reçu la nouvelle tragique ne peut être décrite», a déclaré un jour M. Fou, professeur de piano renommé, Carola Grindea.

Monsieur. Fou, qui a continué à se produire et à se faire connaître pour la sensibilité qu’il apportait aux œuvres de Chopin, Mozart, Schubert et Debussy, ces dernières années, est décédé dans un hôpital de Londres le 28 décembre. Il avait 86 ans. La cause était le covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a déclaré sa femme, Patsy Toh.

La reconnaissance de M. Fou au Concours Chopin de Varsovie – une victoire symbolique pour les communistes chinois souhaitant présenter leurs réalisations culturelles sur la scène internationale – a précédé le triomphe de trois ans du pianiste texan Van Cliburn au Concours international Tchaïkovski à Moscou, un autre événement d’importance géopolitique qui a résonné bien au-delà de la salle de concert.

Jindong Cai, chef d’orchestre et directeur du US-China Music Institute du Bard College Conservatory à New York, a comparé M. Fou avec la décision du danseur de ballet Mikhail Baryshnikov de quitter l’Union soviétique en 1974 et de se rendre en Occident. il était un lien vital entre l’Orient et l’Occident, un artiste qui leur faisait réécouter des œuvres musicales qu’ils avaient entendues d’innombrables fois.

« Son Chopin ou son Mozart est très spécial, très différent de presque tous les autres pianistes occidentaux », a déclaré Cai dans une interview. ‘Ton instinct pour la musique [comes] de vous-même, de l’intérieur. . . . Ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu affecte votre musique. «

Fou Ts’ong est né à Shanghai le 10 mars 1934. Son nom, disait-il au London Independent, signifiait «bonne audition». « Le caractère chinois pour cela consiste en une oreille, une fenêtre ouverte et un cœur », a déclaré M. Fou. «C’est une façon naturelle et poétique de dire parler directement au cœur. Comme Mozart devrait. Comme toute musique le devrait. «

Le père de M. Fou avait étudié en France et réalisé des traductions en chinois des œuvres de Voltaire et Balzac, ainsi que du roman de Romain Rolland « Jean-Christophe », basé en partie sur la vie du compositeur allemand Ludwig van Beethoven.

Fu Lei a essayé d’inculquer à son fils une profonde appréciation des traditions culturelles occidentales et orientales et lui a souvent conseillé, M. Fou, que «vous devez être une personne d’abord, puis un artiste, puis un musicien, et alors seulement vous pouvez être un pianiste. «

Mon père était une personne extraordinaire, un homme de la Renaissance d’un grand humanisme; c’est comme ça que j’ai été élevé », a déclaré M. Fou à l’intérieur un entretien avec Jessica Duchen, écrivain de musique classique. «Ce type d’enseignement classique, même dans ma génération, est très rare», a-t-il poursuivi. « Mon père, quand il m’a appris le Lao-Tsé ou Confucius, a également cité Aristote ou Platon ou Bertrand Russell ou Voltaire. »

M. Fou a été attiré par la musique classique occidentale dès son plus jeune âge, qu’il a entendu dans la collection de disques de sa famille. Il a commencé à prendre des cours de piano en 1940 et a étudié avec Mario Paci, un pianiste et chef d’orchestre italien qui a dirigé l’Orchestre municipal de Shanghai pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Dans son adolescence, M. Fou a eu une confrontation juvénile avec le communisme. Il s’est décrit comme « révolutionnant partout, tombant amoureux et sans cesse amoureux, buvant et jouant au bridge » jusqu’à ce qu’il commence sérieusement à étudier le piano.

«C’était un élève rebelle et difficile – après tout, un garçon de cet âge ne trouve pas facile de pratiquer pendant des heures», a écrit son père dans un essai envoyé par Cai dans un e-mail. Mais «l’amour de M. Fou pour la musique était si grand que j’ai senti que la plus lourde sanction pour le laxisme était de verrouiller le piano et de lui interdire de jouer. Il regardait l’instrument et criait des yeux. «

Dans leurs lettres, les deux hommes ont échangé des idées sur la musique et sur la vie. Pendant ses études en Pologne, il a avoué à son père qu’il était seul.

Il a répondu: «Vous ne pourriez jamais être seul. Ne pensez-vous pas que vous vivez avec les plus grandes âmes de l’histoire humaine tout le temps? M. Fou Duchen a dit. « C’est ce que je ressens, toujours. »

La correspondance a été publiée en 1981 sous le nom de «Fu Lei’s Family Letters» et a captivé des lecteurs chinois.

« Ces lettres n’étaient pas des sermons secs, mais étaient plutôt le seul véhicule pour les confessions intimes d’un père et d’une personne intègre à une époque d’hypocrisie universelle et de pression politique extrême », a déclaré Guangchen Chen, professeur à l’Université Emory et vieil ami de mr. Fou’s, a écrit dans un essai publié dans le livre «Une nouvelle histoire littéraire de la Chine moderne».

« Les deux étaient des âmes sœurs et ont trouvé du réconfort dans les valeurs qu’ils chérissaient tous les deux. »

Le premier mariage de M. Fou avec Zamira Menuhin, fille du violoniste de renom Yehudi Menuhin, s’est soldé par un divorce, tout comme son mariage avec Hijong Hyun. En 1987, il épouse Toh, professeur de piano à la Royal Academy of Music de Londres. En plus de sa femme, les survivants comprennent un fils de son premier mariage, Lin Siao de Shanghai; un fils de son troisième mariage, Lin Yun de Londres; un frère; et un petit-fils.

Richard Curt Kraus, professeur émérite à l’Université de l’Oregon et auteur du livre The Party and the Arty in China: The New Politics of Culture, a écrit dans un courriel qu’il considère M. Fou comme « un personnage tragique, un musicien brillant dont la carrière a été entravée par des courants politiques et des pressions familiales indépendantes de sa volonté. «

«Il a fallu deux décennies et des changements politiques massifs pour que la Chine lui pardonne [for his defection], coupant Fou de son public naturel », a écrit Kraus. « Fou a évité de devenir un pion dans la propagande de la guerre froide, mais son statut politiquement chargé n’aurait pas pu aider sa carrière. »

M. Fou est rentré pour la première fois en Chine en 1979 et voyagé plus fréquemment pour enseigner et jouer dans les dernières années de sa vie. Il a donné son dernier récital public à Shanghai à l’âge de 80 ans.