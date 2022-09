NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le célèbre pianiste de jazz Ramsey Lewis, dont la musique a diverti les fans au cours d’une carrière de plus de 60 ans qui a commencé avec le Ramsey Lewis Trio et a fait de lui l’un des musiciens de jazz les plus titrés du pays, est décédé. Il avait 87 ans.

Lewis est vénéré dans les cercles de jazz pour ses succès des années 1960 comme “The ‘In’ Crowd”, “Hang on Sloopy” et “Wade in the Water”. Il a remporté trois Grammy Awards et sept disques d’or. Le premier disque du trio en 1956 était “Ramsey Lewis and the Gentlemen of Swing”.

Lewis est décédé lundi dans son sommeil à son domicile de Chicago, selon son fils, Bobby Lewis.

“Il était simplement en paix”, a déclaré Bobby Lewis à l’Associated Press lundi soir. “La plupart des gens disent quand ils ont rencontré papa qu’il était un acte de classe. Il était comme ça même jusqu’à son dernier souffle.”

Ramsey Lewis a décrit son approche de la composition et de la performance dans une interview de 2011 avec l’AP.

“La vie est un solo, et elle continue”, a déclaré Lewis, assis à la table de la salle à manger de sa maison du centre-ville de Chicago. “Je sais juste que quand je mets mes mains sur le piano, ça va couler.”

Lewis a pris des cours de piano pour la première fois à l’âge de 4 ans. Il a passé ses débuts à Chicago en utilisant ses racines gospel et classiques pour créer son propre style de jazz dans les nombreux lieux de quartier qui embauchaient de jeunes musiciens de jazz.

“Cela nous a donné beaucoup d’occasions d’essayer nos idées et d’apprendre ce que signifie se produire devant un public”, a déclaré Lewis alors qu’il était nommé National Endowment for the Arts Jazz Master en 2007. Il a accepté le prix de son mentor et autre maître de jazz, le pianiste Billy Taylor.

Au cours de sa carrière, Lewis s’est produit avec des stars de la musique telles qu’Aretha Franklin, Tony Bennett, Al Jarreau et Pat Metheney. Lewis avait plus de 80 albums à son actif, dont trois douzaines avec Chess Records, basé à Chicago. Il a fait le tour du monde et s’est produit lors du dîner d’État de 1995 que le président de l’époque, Bill Clinton, a organisé pour le président Fernando Henrique Cardoso du Brésil.

“Je crois que mon père – son amour pour le piano et sa passion pour le piano et comment il a convoité cet amour et comment il l’a protégé – cela lui a donné la longévité”, a déclaré Bobby Lewis. “Il a reconnu le don que Dieu lui avait fait.”

Le natif de Chicago a commencé à composer des œuvres musicales à grande échelle plus tard dans sa carrière. Son premier était une pièce en huit mouvements pour le Joffrey Ballet de Chicago. Il a également réalisé un hommage au président Abraham Lincoln – “Proclamation of Hope: A Symphonic Poem by Ramsey Lewis.”

Lewis a également animé des émissions de radio dans les années 1990 et 2000, notamment “The Ramsey Lewis Morning Show”, sur WNUA-FM et le syndiqué “Legends of Jazz with Ramsey Lewis”. En 2007, il a animé “Legends of Jazz with Ramsey Lewis”, une émission hebdomadaire diffusée sur les chaînes de télévision publiques du pays.

Les créateurs de l’émission ont déclaré que c’était la première fois que le jazz était présenté sur une base hebdomadaire à la télévision en réseau en 40 ans. Il mettait en vedette des grands noms du jazz et de la relève.

Lewis a également passé du temps à travailler pour le compte d’organisations caritatives qui ont apporté de la musique aux jeunes.

“La passion de Ramsey pour la musique était vraiment alimentée par l’amour et le dévouement de ses fans à travers le monde”, a déclaré sa femme, Janet Lewis, dans un message sur Facebook. “Il aimait faire des tournées et rencontrer des mélomanes de tant de cultures et d’horizons. C’était un grand plaisir pour notre famille de partager Ramsey de cette manière spéciale avec tous ceux qui admiraient ses talents donnés par Dieu.”

Brett Steele, dont Steele Management, basé à Tampa, en Floride, représentait Lewis depuis 2011, a déclaré que Lewis avait passé la dernière année de sa vie à travailler sur ses mémoires qui sont achevés et devraient être publiés l’année prochaine.

En plus de sa femme et de son fils, Lewis laisse également dans le deuil ses filles Denise Jeffries et Dawn Allain; deux autres fils Kendall Kelly Lewis et Frayne Lewis; et plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.