Le célèbre musée d’art iranien ferme ses portes pour faire face à une infestation d’insectes

Les insectes, qui peuvent attaquer et ronger les peintures, constituent une menace sérieuse pour les chefs-d’œuvre minimalistes américains et européens qui sont exposés pour la première fois au Musée d’art contemporain de Téhéran depuis que la révolution islamique de 1979 a renversé la monarchie iranienne soutenue par l’Occident.

Téhéran, Iran – Le musée d’art contemporain de Téhéran a présenté des excuses et fermé temporairement pour faire face à une infestation de ravageurs, suscitant des inquiétudes après que des images d’insectes traversant des œuvres de renommée mondiale se soient largement répandues sur les réseaux sociaux.

Une vidéo est devenue virale plus tôt cette semaine montrant deux poissons d’argent mangeurs de papier se tortillant sous le verre d’une photographie industrielle de 1978 par les photographes allemands influents Bernd et Hilla Becher. L’observation des insectes gris perle sans ailes a provoqué le choc et le dégoût sur les réseaux sociaux.