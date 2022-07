Le célèbre marchand d’armes russe Viktor Bout revient sous les projecteurs

MOSCOU –

Un marchand d’armes russe surnommé le “marchand de la mort” qui a autrefois inspiré un film hollywoodien fait de nouveau la une des journaux avec des spéculations autour d’un retour à Moscou lors d’un échange de prisonniers.

Si Viktor Bout, 55 ans, est effectivement libéré en échange de la star de la WBNA Brittney Griner et de l’ancien marine américain Paul Whelan, comme le suggèrent certains rapports publiés, cela ajouterait à la tradition autour d’un marchand d’armes charismatique que les États-Unis emprisonnent depuis plus d’une décennie.

Selon la source, Bout est un homme d’affaires cape et cape injustement emprisonné après une opération d’infiltration américaine trop agressive, ou un colporteur d’armes dont les ventes ont alimenté certains des pires conflits du monde.

Le film de Nicolas Cage de 2005, “Lord of War”, était vaguement basé sur Bout, un ancien officier de l’armée de l’air soviétique qui aurait acquis une renommée en fournissant des armes pour les guerres civiles en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi ses clients figuraient le Libérien Charles Taylor, le dirigeant libyen de longue date Moammar Kadhafi et les deux parties à la guerre civile en Angola.

Shira A. Scheindlin, l’ancienne juge fédérale de New York qui a condamné Bout avant de retourner à la pratique du droit privé, peut être comptée parmi ceux qui ne seraient pas déçus par la liberté de Bout lors d’un échange de prisonniers.

“Il a fait assez de temps pour ce qu’il a fait dans cette affaire”, a déclaré Scheindlin dans une interview, notant que Bout, un végétarien et fan de musique classique qui parle six langues, a purgé plus de 11 ans dans les prisons américaines.

Il a été condamné en 2011 pour terrorisme. Les procureurs ont déclaré qu’il était prêt à vendre jusqu’à 20 millions de dollars d’armes, y compris des missiles sol-air pour abattre des hélicoptères américains. Lorsqu’ils ont fait cette réclamation lors de sa condamnation en 2012, Bout a crié : “C’est un mensonge !”

Bout a fermement proclamé son innocence, affirmant qu’il était un homme d’affaires légitime et qu’il ne vendait pas d’armes. Il a reçu beaucoup de soutien de hauts responsables russes depuis sa première arrestation. Un membre du parlement russe a témoigné lorsque Bout luttait contre l’extradition de la Thaïlande vers les États-Unis

L’année dernière, certaines de ses peintures ont été exposées à la Chambre civique de Russie, l’organe qui supervise les projets de loi et les droits civils.

Le cas de Bout s’inscrit bien dans le récit de Moscou selon lequel Washington guette pour piéger et opprimer des Russes innocents sur des bases fragiles.

“A partir de l’affaire retentissante de Bout, une véritable “chasse” des Américains aux citoyens russes du monde entier s’est déroulée”, a écrit le journal gouvernemental Rossiiskaya Gazeta l’année dernière.

De plus en plus, la Russie a cité son cas comme une question de droits de l’homme. Sa femme et son avocat ont affirmé que sa santé se détériorait dans l’environnement carcéral difficile où les étrangers n’ont pas toujours droit aux pauses que les Américains pourraient recevoir.

Le mois dernier, la commissaire russe aux droits de l’homme, Tatyana Moskalkova, a déclaré : « Nous espérons vivement que notre compatriote Viktor Bout reviendra dans son pays natal.

Moskalkova a déclaré que le ministère des Affaires étrangères, le bureau du procureur général et le ministère de la Justice s’efforçaient de déterminer si Bout pouvait être transféré en Russie pour y purger le reste de sa peine.

“Nous sommes également constamment en dialogue afin de trouver un compromis pour résoudre ce problème”, a-t-elle déclaré.

Maintenant détenu dans un établissement à sécurité moyenne à Marion, dans l’Illinois, Bout devrait être libéré en août 2029.

“Si vous me demandiez aujourd’hui : ‘Pensez-vous que 10 ans serait une peine juste’, je dirais ‘oui'”, a déclaré Scheindlin.

“Il a eu une affaire difficile”, a déclaré le juge à la retraite, notant que les agents américains “ont mis des mots dans sa bouche” alors il dirait qu’il était conscient que les Américains pourraient mourir des armes qu’il vendait afin d’exiger une amélioration du terrorisme qui forcerait une longue peine de prison, voire la perpétuité.

« L’idée de l’échanger ne devrait pas être inacceptable pour notre gouvernement. Ce ne serait pas mal de le libérer », a déclaré Scheindlin.

Pourtant, elle a déclaré qu’un échange égal de Griner contre Bout serait “troublant”. La star de la WNBA et double médaillée d’or olympique a été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou, où la police a déclaré avoir trouvé de l’huile de cannabis dans une cartouche de vape dans ses bagages. Alors que le gouvernement américain l’a qualifiée de “détenue à tort”, Griner a plaidé coupable à des accusations de possession de drogue le 7 juillet lors de son procès devant un tribunal russe. Son procès doit reprendre jeudi.

Scheindlin a déclaré que Griner avait été arrêté pour quelque chose qui “ne ferait pas cinq minutes de prison”.

Ce sentiment est partagé par d’autres. Le St. Louis Post-Dispatch a déclaré dans un éditorial du 9 juillet que Bout avait illégalement trafiqué des milliards de dollars d’armes “pour alimenter des guerres dans le monde” et avait “le sang de milliers de personnes sur les mains”, tandis que Griner “avait fait une erreur stupide avec une petite quantité de cannabis. Elle n’a fait de mal à personne.”

Griner risque jusqu’à 10 ans de prison. Son plaidoyer de culpabilité n’était pas inattendu pour ceux qui comprennent que des mouvements similaires précèdent généralement les échanges de prisonniers. Whelan a été arrêté il y a trois ans pour des accusations d’espionnage qui, selon les États-Unis, étaient forgées de toutes pièces et fausses.

En avril 2012, Scheindlin a imposé la peine minimale obligatoire de 25 ans que Bout purge actuellement, mais elle a dit qu’elle l’avait fait uniquement parce que c’était nécessaire.

À l’époque, son avocat de la défense a affirmé que les États-Unis avaient ciblé Bout de manière vindicative parce qu’il était gêné que ses entreprises aient aidé à livrer des marchandises à des entrepreneurs militaires américains impliqués dans la guerre en Irak.

Les livraisons ont eu lieu malgré les sanctions des Nations Unies imposées à Bout depuis 2001 en raison de sa réputation de trafiquant d’armes illégal notoire.

Les procureurs avaient exhorté Scheindlin à imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité, affirmant que si Bout avait raison de se qualifier de rien de plus qu’un homme d’affaires, “il était un homme d’affaires de l’ordre le plus dangereux”.

Bout était estimé à environ 6 milliards de dollars en mars 2008 lorsqu’il a été arrêté à Bangkok, en Thaïlande. Les autorités américaines l’ont amené à quitter la Russie pour ce qu’il pensait être une réunion sur un accord commercial pour expédier ce que les procureurs ont décrit comme “un arsenal d’armes à couper le souffle – y compris des centaines de missiles sol-air, des mitrailleuses et des fusils de sniper – 10 millions de cartouches de munitions et cinq tonnes d’explosifs plastiques.”

Il a été placé en garde à vue dans un hôtel de luxe de Bangkok après des conversations avec des informateurs de l’opération d’infiltration de la Drug Enforcement Administration qui se faisaient passer pour des responsables des Forces armées révolutionnaires de Colombie, également connues sous le nom de FARC. Le groupe avait été classé par Washington comme groupe narco-terroriste.

Il a été amené aux États-Unis en novembre 2010.

Le surnom de « marchand de la mort » a été attribué à Bout par un ministre de haut rang du ministère britannique des Affaires étrangères. Le surnom a été inclus dans l’acte d’accusation du gouvernement américain contre Bout.

___



Neumeister a rapporté de New York.