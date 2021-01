C’est le manoir du meurtre notoire où le producteur de musique Phil Spector a abattu l’actrice Lana Clarkson.

Des images rares révèlent le tristement célèbre domaine de l’Alhambra de neuf chambres Californie – appelé Château des Pyrénées – qui a été acheté en 1998 par le magnat, décédé samedi des complications du coronavirus.

La propriété est devenue une scène de crime notoire en 2003 après avoir été la scène du meurtre de l’actrice Lana, qui a vu Spector condamné à 19 ans de prison.

Des photos du manoir du château simulé prises en 2010 – l’année qui a suivi sa condamnation – montrent comment le château isolé était encore rempli de Beatles les biens du producteur.

La maison de style médiéval présentait une armure et une épée complètes, ainsi qu’un bar bien approvisionné et une salle de jeux avec table de billard.

Ses 35 chambres comprenaient même une salle Iguana, qui contenait un grand aquarium avec trois lézards – Godzilla, Laurel et Hardy.

Des souvenirs musicaux de la carrière déshonorée de l’architecte «Wall of Sound» ont rempli les murs de la maison de 8600 pieds carrés.

Il comprenait une certification pour neuf millions de représentations diffusées de ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin ‘- le hit des Righteous Brothers que Spector a produit alors qu’il était encore à l’école.

Un cadre photo commémorant le légendaire Beatle George Harrison’s ‘All Things Must Pass’, coproduit par Spector et une note de l’épouse de John Lennon, Yoko Ono.

Un clavier, un juke-box et la guitare Gibson battue préférée de John Lennon étaient exposés autour de la maison perchée, conçue par l’architecte John Walker Smart en 1925.

Des disques de platine de succès tels que River Deep, Mountain High et le film Dirty Dancing bordaient également les murs.

Le manoir comprend également dix salles de bains, deux cuisines complètes, un garde-manger de majordome, des logements pour le personnel, quatre garages et même un salon de coiffure pour Spector – qui portait une collection de perruques.

Deux bureaux montrent des papiers éparpillés – au moment où Spector les avait laissés.

Sa et troisième femme RachelleLes photographies de mariage de ont été placées au-dessus du bureau où Spector gardait l’arme qui tué Mme Clarkson.

La maison a été mise sur le marché pour 4 millions de livres sterling en 2019 dans le cadre de son divorce avec Rachelle qu’il a épousée en 2006 alors qu’il était en prison et en attente de procès.

Le producteur de disques Spector a remporté un Grammy Award, a travaillé avec les Beatles et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1989.

Mais tout cela a été éclipsé après avoir été reconnu coupable du meurtre de l’actrice de cinéma B Lana, une hôtesse de boîte de nuit qu’il a ramenée à la maison après une nuit de beuverie en 2003.

La police de Los Angeles l’a trouvée affalée sur une chaise dans le hall du manoir, morte d’une seule balle dans la tête.

Spector a soutenu que la mort de Clarkson était un «suicide accidentel» et qu’elle «avait embrassé l’arme».

Mais les procureurs ont déclaré qu’il l’avait abattue lors d’une dispute ivre après qu’elle ait refusé ses demandes de sexe et d’autres femmes ont déclaré que Spector les avait menacées sous la menace d’une arme.

Il a été reconnu coupable à l’issue d’un deuxième procès en 2009.