Le célèbre lion de montagne de Los Angeles euthanasié suite à des problèmes de santé

LOS ANGELES (AP) – P-22, le célèbre puma qui a élu domicile au centre de Los Angeles et est devenu un symbole des pressions urbaines sur la faune, a été euthanasié samedi après des changements dangereux dans son comportement qui ont conduit à des examens qui ont révélé une détérioration de sa santé et les blessures probablement causées par une voiture.

Des responsables du département californien de la pêche et de la faune ont déclaré que la décision d’euthanasier le gros chat bien-aimé avait été prise après que les vétérinaires aient déterminé qu’il avait une fracture du crâne et des maladies chroniques, notamment une infection cutanée et des maladies des reins et du foie.

“Son pronostic était jugé mauvais”, a déclaré le directeur de l’agence, Chuck Bonham, qui a retenu ses larmes lors d’une conférence de presse annonçant la mort du couguar. “Cela fait vraiment mal … ça a été plusieurs jours incroyablement difficiles.”

L’animal est devenu le visage de la campagne visant à construire un passage pour la faune sur une autoroute de la région de Los Angeles afin de donner aux grands félins, coyotes, cerfs et autres animaux sauvages un chemin sûr vers les montagnes voisines de Santa Monica, où ils ont de la place pour se promener.

Seth Riley, chef de la branche de la faune du National Park Service, a qualifié P-22 «d’ambassadeur de son espèce», le pont de la faune étant le symbole de son héritage durable.

Les responsables de la faune de l’État et du gouvernement fédéral ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils craignaient que le P-22 “ne montre des signes de détresse” dus en partie au vieillissement, notant que l’animal devait être étudié pour déterminer les mesures à prendre.

La montagne vieillissante a été capturée dans une arrière-cour résidentielle du quartier branché de Los Feliz à Los Angeles le 12 décembre, un mois après avoir tué un Chihuahua tenu en laisse par un promeneur de chiens. Un rapport anonyme indiquant que P-22 pourrait avoir été heurté par un véhicule a été confirmé par un scanner qui a révélé des blessures à la tête et au torse, ont déclaré des responsables de la faune.

Les autorités de l’État ont déterminé que les seules options probables étaient l’euthanasie ou l’enfermement dans un sanctuaire pour animaux – une perspective difficile pour un lion sauvage.

On pensait que P-22 avait 12 ans et vivait plus longtemps que la plupart des lions de montagne mâles sauvages.

Son nom était son numéro dans une étude du National Park Service sur les défis auxquels les grands félins errants sont confrontés dans un habitat fragmenté par l’étalement urbain et cerné par des autoroutes massives qui sont non seulement dangereuses à traverser, mais aussi des obstacles à la diversité génétique de la population locale. .

Le couguar a été régulièrement enregistré sur des caméras de sécurité se promenant dans des zones résidentielles près de chez lui à Griffith Park, une île sauvage et des aires de pique-nique au milieu de Los Angeles.

“La survie de P-22 sur une île sauvage au cœur de Los Angeles a captivé les gens du monde entier et a revitalisé les efforts pour protéger nos diverses espèces et écosystèmes indigènes”, a déclaré samedi le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué.

Le sol a été inauguré cette année sur le passage pour animaux sauvages, qui s’étendra sur 200 pieds (60,96 mètres) au-dessus de l’US 101. La construction devrait être achevée au début de 2025.

P-22 chassait généralement le cerf et le coyote, mais en novembre, le National Park Service a confirmé que le couguar avait attaqué et tué un mélange de Chihuahua qui se promenait dans les rues étroites des collines d’Hollywood.

Le couguar est également soupçonné d’avoir attaqué un autre Chihuahua dans le quartier de Silver Lake ce mois-ci.

Beth Pratt, de la National Wildlife Federation, a déclaré qu’elle espérait que la vie et la mort de P-22 inspireraient la construction de davantage de passages fauniques en Californie et dans tout le pays. L’organisation à but non lucratif était l’un des principaux défenseurs du pont de la région de LA.

“Il a changé notre façon de voir LA. Et son statut d’influenceur s’est étendu à travers le monde, car il a inspiré des millions de personnes à considérer la faune comme leurs voisins », a déclaré Pratt.

Le journaliste d’Associated Press, John Antczak, a contribué.

Christopher Weber, Associated Press