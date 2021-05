Le célèbre joueur Barney Curley décède à l’âge de 81 ans | Actualités des courses

Barney Curley, le cerveau derrière certains des coups d’État les plus célèbres de la course et ancien entraîneur à succès, est décédé à l’âge de 81 ans.

Les escarmouches de Curley, né en Irlande du Nord, avec les bookmakers et les paris dramatiques sont devenus une légende, en particulier celle impliquant Yellow Sam en juin 1975.

Il était également célèbre pour le travail qu’il a réalisé pour son organisme de bienfaisance, Direct Aid For Africa, qu’il a fondé en 1996.

John Butler, basé à Newmarket, a été assistant de Curley pendant plusieurs années et a rendu hommage à son ancien patron, qui s’était battu contre le cancer.

« Il est mort très paisiblement sur le haras (à Newmarket) dimanche. C’était assez soudain, il s’est mal passé très vite », a-t-il dit.

« Je suis venu en Angleterre (d’Irlande) il y a 18 à 20 ans et j’ai travaillé pour lui pendant sept ou huit ans. C’est un triste jour. »

En 2007, Curley – qui a remporté la Coupe Impériale à Sandown en 2000 avec Magic Combination – a annoncé qu’il consacrerait plus de temps à son organisme de bienfaisance, qui a attiré un don de 2,5 millions de livres sterling de Sheikh Mohammed.

Butler a déclaré: «Sa charité a été son objectif principal ces 10 ou 15 dernières années, c’était toujours la charité quoi qu’il arrive.

«Chaque jour, c’était sa charité. À plusieurs reprises, nous vidions les meubles des écoles et remplissions des conteneurs et il partait toujours et la charité passait en premier. Les chevaux étaient là, mais la charité était une chose énorme.

« Tu pourrais passer toute la nuit à parler de lui. Il était très gentil avec moi, il était juste une de ces personnes. »

Curley, qui a eu ses derniers coureurs en 2012, a joué un rôle déterminant dans les premières carrières de jockeys tels que Frankie Dettori et Jamie Spencer.

Butler a ajouté: « Il était bon avec Spencer et (Tom) Queally et Shane Kelly, Frankie – je pense que Frankie est allé le voir tous les jours pendant les deux ou trois dernières semaines. »

En ajoutant son hommage, le jockey de National Hunt, multiple champion, Sir Anthony McCoy, a écrit sur Twitter: «Très triste d’apprendre que Barney Curley est décédé.

« Sentez-vous chanceux d’avoir apprécié sa compagnie – un homme avec un statut légendaire bien fondé en tant qu’entraîneur / joueur, mais qui a également récolté des lots pour l’organisation caritative Direct Aid For Africa. RIP. »

Jonjo O’Neill, entraîneur vainqueur de la Gold Cup et du Grand National, a tweeté: « Je suis vraiment désolé d’apprendre la triste nouvelle de la mort de Barney Curley.

« Un des grands personnages de la course. RIP. »

Le présentateur Derek Thompson a déclaré sur sa page Twitter: «C’est tellement triste d’apprendre le décès de Barney Curley à l’âge de 81 ans.

«Ses histoires de courses étaient légendaires, mais le travail qu’il a accompli pour aider les pauvres en Afrique était absolument remarquable. RIP Barney.