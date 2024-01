Le célèbre impressionniste américain Eric Jacobsen animera un atelier

Par Dylan Bailey

Dans le monde de l’art, le nom d’Eric Jacobsen tient une place importante. Cet impressionniste américain, reconnu pour ses magnifiques créations paysagères, s’est taillé une place au cours des dernières décennies. Son prochain atelier à l’Island Art Association (29-31 janvier) devrait inspirer les nouveaux venus et les expérimentés en peinture.

Dans cette interview exclusive, j’approfondis le parcours d’Eric, ses inspirations et ce que les participants peuvent attendre de son atelier très attendu.

Né il y a 57 ans à Hartford, dans le Connecticut, le parcours artistique d’Eric s’est enraciné dès son plus jeune âge. Durant ses années universitaires, Eric a développé une passion pour l’art. Initialement inspiré par le dessin, Eric a suivi son premier cours d’art formel au cours de sa deuxième année. Son professeur d’université a joué un rôle central en favorisant son amour pour l’art et continue de le guider.

Bien qu’il ait obtenu un diplôme en histoire, il poursuit toujours sa passion pour l’art. Il a même travaillé pendant quatre ans auprès d’adultes handicapés mentaux, une expérience qu’il chérit profondément. Le parcours d’Eric a pris une tournure significative lorsqu’il a fréquenté la Lyme Academy of Fine Art à Old Lyme, Connecticut.

À la Lyme Academy, Eric a rencontré sa femme, Kristen. Le couple, lié par leur amour pour l’art, a déménagé dans l’Ouest et a passé 22 ans dans l’Oregon et à Washington. Ils sont retournés sur la côte Est il y a quatre ans et habitent désormais dans le Maine.

La décision d’Eric de se concentrer sur la peinture de paysage était consciente. Il savait qu’il voulait peindre des paysages avant même de fréquenter une école d’art. L’académie, qui rappelle un atelier français, enseignait l’approche de la peinture des maîtres anciens, qui impliquait une étude approfondie de l’anatomie et de la peinture de personnages. Cependant, capturer la beauté de la nature était ce qu’Eric était déterminé à faire.

Tout au long de son parcours artistique, Eric a franchi plusieurs étapes importantes. Il a commencé à vendre ses peintures pendant ses études à la Lyme Academy. La communauté solidaire d’Essex, dans le Connecticut, a joué un rôle essentiel dans son succès initial.

Eric a reçu la prestigieuse bourse John Stobart après avoir obtenu son diplôme, marquant sa première réalisation significative. La bourse a abouti à une exposition à l’académie, où il a vendu plus de 50 de ses 75 tableaux. Un feu a éclaté à l’intérieur d’Eric après la quantité d’amour qu’il avait reçu de la série.

La démarche artistique d’Eric implique un lien profond avec la nature. Il aime être dehors et préfère peindre dans des environnements sereins. Eric croit que la tranquillité de la nature l’aide à effectuer plusieurs tâches à la fois, à penser de manière créative et à établir des liens dans sa vie.

Le talent d’Eric n’est pas non plus passé inaperçu. Au fil des années, il a reçu de nombreux prix et distinctions. Il reste cependant humble et attribue son succès aux personnes qui ont apprécié son travail et l’ont soutenu.

Lorsqu’on l’interroge sur ses objectifs futurs, la réponse d’Eric est simple mais profonde. Il souhaite poursuivre son parcours artistique, en se mettant au défi d’améliorer son métier. Il croit en la persévérance et ne recherche pas de changement radical.

Son prochain atelier sur Amelia Island, prévu du 29 au 31 janvier ce mois-ci, promet d’être une expérience enrichissante pour les amateurs d’art. Eric est enthousiasmé par sa première visite à Amelia Island et a hâte d’interagir avec les participants et de découvrir la beauté tranquille qui fait la renommée de l’île.

Eric offrira également une démonstration de peinture gratuite le 28 janvier de 13 h à 15 h au Centre d’éducation artistique pour ceux qui souhaitent avoir un aperçu de l’atelier qu’il animera.

L’histoire d’Eric Jacobsen témoigne du pouvoir de la passion et de la beauté de la persévérance. Son parcours est une source d’inspiration pour les artistes en herbe et les amateurs d’art. En attendant son atelier avec impatience, nous ne pouvons qu’apprécier les magnifiques paysages qu’il a peints et les vies qu’il a touchées à travers son art.

Eric Jacobsen peignant des paysages expressifs

Site web: https://islandart.org/classes-and-workshops/

Date: 29-31 janvier, 10h-16h

Prix: 425$