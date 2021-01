L’un des plus grands festivals d’opéra et de théâtre contemporains au monde a changé de format en raison de la coronavirus pandémie.

Le neuvième festival annuel de prototypes s’ouvre vendredi soir avec la première mondiale de «Modulation», une œuvre numérique autoguidée pour les temps éloignés par 13 compositeurs explorant l’isolement, l’identité et la peur.

Deux autres premières mondiales seront présentées jusqu’au 16 janvier, dont «Times3», un collage audio numérique de la compositrice Pamela Z et de l’artiste de théâtre Geoff Sobelle à Times Square à New York, et «Ocean Body», une installation musicale et multi-écrans pour en – un public de quatre personnes à la fois à HERE Mainstage dans le sud de Manhattan.

Il y aura également trois premières numériques aux États-Unis: Ben Frost et Petter Ekmann « The Murder of Halit Yozgat »; «Wide Slumber for Lépidoptéristes» de Valgeir Sigurðsson; et par « The Planet – A Lament » de Septina Rosalina Laya.

Beth Morrison, ancienne administratrice du Tanglewood Institute de l’Université de Boston et productrice de la vitrine contemporaine VOX de l’Opéra de New York, dirige le festival avec Kristin Marting de HERE, dédié aux performances hybrides en direct dans le théâtre, la danse, la musique et les arts visuels, et avec Jecca Barry , le directeur exécutif de Beth Morrison Projects.

«Au milieu d’une pandémie, nous avons largement sous-budgétisé les revenus des billets pour ce festival, car la plupart des offres sont gratuites», a déclaré Barry.

Les festivals récents incluaient le «prisme» d’Ellen Reid (2019) et «Angel’s Bone» de Du Yun, tous deux lauréats du prix Pulitzer, et le célèbre «Breaking the Waves» de Missy Mazzoli.

Les plans de passage au numérique ont ainsi commencé à la fin avril.

Environ 10 000 avaient assisté à chaque festival récent. Le budget est passé d’un peu plus de 1 million de dollars à beaucoup moins pour cette année.

En raison de la pandémie, Barry a déclaré qu’un seul membre du personnel saisonnier avait été embauché pour le festival en plus de deux membres du personnel à plein temps du festival toute l’année, en baisse par rapport aux cinq ou six ajouts habituels. Alors que le festival a embauché environ 500 à 600 artistes l’année dernière, le total de cette année est de 150 à 180.

Les premières mondiales prévues pour 2021 ont été reportées à 2022.

«Nous espérons que cela reprendra sans sauter», a déclaré Morrison, «Mais je pense que nous avons ramassé les pièces d’une manière assez excitante. Nous avons 19 compositeurs avec lesquels nous travaillons et que nous sommes vraiment ravis de présenter, avec lesquels nous n’aurions pas eu l’occasion de collaborer autrement.