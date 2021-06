Le célèbre festival de jazz du Sénégal revient sur l’île de Saint Louis après une pandémie

Sur une petite île où le fleuve Sénégal rencontre la mer, des centaines d’amateurs de jazz masqués ont écouté la chanteuse franco-sénégalaise Awa Ly chanter le blues des temps incertains. « Une fois que vous avez touché le ciel et que vous êtes descendu », a-t-elle chantonné. « Utilisez vos sens intérieurs et vous le comprendrez, comme un rêve dont vous ne vous souvenez pas. » L’année dernière, COVID-19 a interrompu le festival de jazz de Saint Louis pour la première fois en 29 ans d’histoire. Cette année, il était de retour, apportant une vie bien méritée à l’île de Saint-Louis, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO célèbre pour son architecture coloniale et ses maisons aux couleurs pastel.

Des rythmes africains, du funk, du gospel et du blues ont pu être entendus dans les rues étroites le week-end dernier, émanant des restaurants, bars et hôtels jusqu’au petit matin.

« J’étais soulagée, et tout le monde était soulagé aussi », a déclaré Ly après sa performance. « C’était une belle énergie, une belle vibration et un beau lien entre la scène et le public. »

Saint Louis, dans le nord du Sénégal, a été épargné des impacts les plus meurtriers du COVID-19. Mais une baisse du tourisme et une crise économique ont laissé les résidents affamés d’un coup de pouce que seul son plus grand événement annuel pourrait fournir.

Considéré comme le plus grand festival de jazz d’Afrique, il est aux prises avec une baisse de fréquentation depuis l’époque où il a accueilli des têtes d’affiche comme le pianiste américain Herbie Hancock, qui y a joué en 1996.

Mais il attire des passionnés de toute l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe et est une source de fierté pour les artistes de rue de la ville.

« Le jazz attirait beaucoup de touristes donc nous pouvions jouer dans les rues, donc nous avons réussi à récolter un peu d’argent », a déclaré Adama Ndaw, 25 ans, qui joue près du pont Faidherbe, qui relie l’île de Saint Louis au reste de la ville sur le continent.

« Il n’y avait rien l’année dernière, mais aujourd’hui c’est bien parce que nous avons quand même réussi à construire au moins une scène. »

Par une petite porte donnant sur une ruelle non pavée, un bar était plein à craquer.

Jamm Jazz, un groupe de fusion de la capitale Dakar, était tout sourire jouant son deuxième de trois sets alors que le public dansait ou s’asseyait autour de tables surbookées.

« Le festival qui n’a pas eu lieu l’année dernière a été une catastrophe économique pour Saint Louis », a déclaré le chef du groupe Moustapha Diop. « Cette année, malgré la crise, le festival a eu lieu car sinon, ce serait un coup dur pour la ville à venir. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici