Le célèbre écrivain tamoul K Rajanarayanan décède à 98 ans | Nouvelles des gens

Pondichéry: L’écrivain tamoul de renom, romancier et récipiendaire du prix Sahitya Akademi K Rajanarayan, populairement connu sous le nom de Ki Ra, est décédé lundi 17 mai, selon des sources familiales.

Il avait 98 ans et laisse dans le deuil deux fils. Rajanarayanan souffrait de problèmes de santé liés à l’âge depuis un certain temps et a respiré son dernier souffle dans les quartiers gouvernementaux ici lundi soir. Le lieutenant-gouverneur Tamilisai Soundararajan a visité mardi la résidence de l’écrivain et lui a rendu ses derniers respects.

Plus tard, elle a déclaré aux journalistes que des écrivains tamouls avaient déclaré que la maison où vivait Ki Ra serait convertie en bibliothèque commémorative.

« Cette demande serait considérée », a-t-elle dit.

Rajanarayanan a été professeur du département de folklore à l’Université de Pondichéry dans les années 1980. Il était un éminent écrivain de nouvelles, de romans, de folklores et d’essais.

Il a remporté le prix Sahitya Akademi en 1991 pour son roman «Gopallapurathu Makkal». Il était connu pour la représentation du peuple et de la culture de «Karisal bhoomi» – la terre chaude et sèche du sud du Tamil Nadu.

Pendant ce temps, le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a exprimé ses condoléances pour la mort du vétéran et a déclaré que les rites finaux de Ki Ra, originaire de l’État voisin, se tiendraient avec les honneurs de l’État.

Le chef de la DMK a rendu de riches hommages à l’écrivain et a déclaré que sa disparition avait mis un «point final à la littérature de Karisal».

Ki Ra est né dans le village d’Idaiseval près de Kovilpatti dans le district de Tuticorin au Tamil Nadu en 1923.

« Nous avons perdu le plus grand conteur du Tamil … Sa renommée vivra dans nos cœurs jusqu’à l’époque de cette terre et de la littérature karisal », a déclaré Staline dans un communiqué à Chennai.

Rajanarayanan n’est pas mort mais continue de vivre ses paroles, a-t-il dit, et a exprimé ses sympathies à la famille de l’auteur et à d’autres.

Staline a ajouté que les derniers rites de l’écrivain se tiendraient avec les honneurs d’État.

Le co-coordinateur de l’AIADMK, K Palaniswami, le fondateur du PMK Ramadoss, et le chef du MDMK et le député Rajya Sabha Vaiko ont également exprimé leurs condoléances pour la mort de Rajanarayanan.