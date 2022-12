Le célèbre DJ tWitch d’Ellen DeGeneres est mort à 40 ans

Le célèbre DJ Stephen “tWitch” Boss d’Ellen DeGeneres est décédé, Fox News Digital peut le confirmer.

La mort de l’homme de 40 ans a été confirmée par sa femme Allison Holker Boss. tWitch est décédé le 13 décembre dans un “hôtel/motel”, selon le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. Rodeway Inn à Encino, en Californie, a déclaré à Fox News Digital que tWitch était à l’hôtel.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a déclaré Allison dans un communiqué à Fox News Digital. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs.”

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle poursuivi. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.”

Allison a terminé la déclaration avec un message à son mari.

“Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”

tWitch a commencé sa carrière en 2008 après avoir décroché la deuxième place de “So You Think You Can Dance”. Après sa grande pause, tWitch est apparu dans plusieurs films, dont la franchise de films “Step Up” et “Magic Mike XXL”.

Il a également acquis une renommée en tant que DJ sur “The Ellen Show”.

tWitch a commencé à faire du DJ dans l’émission en 2014. Il est resté avec DeGeneres pendant toute la durée de l’émission – devenant producteur exécutif en 2020.

“The Ellen Show” a diffusé son dernier épisode le 26 mai.

tWitch avait également apporté ses talents de danseur à TikTok et avant sa mort avait amassé près de cinq millions de followers. Il partageait régulièrement des vidéos de sa chorégraphie avec sa femme Allison.

tWitch et Allison se sont rencontrés en 2010 alors qu’ils participaient à la septième saison all-star de “So You Think You Can Dance”. La paire est sortie pendant environ trois ans avant que tWitch ne propose.

“Nous avons partagé une danse lors de la soirée de clôture de cette saison de ‘So You Think You Can Dance’ et nous sommes ensemble depuis”, avait précédemment déclaré tWitch au magazine People.

“Il n’y a pas eu de dialogue, il n’y a pas eu de conversation ou de premier rendez-vous. Littéralement, nous avons dansé et nous nous tenions la main le lendemain”, a ajouté Allison. “Et nous n’avons jamais regardé en arrière.”

Le couple avait célébré son 9e anniversaire quelques jours avant la mort de tWitch.

tWitch et Allison partagent trois enfants ensemble – Weslie, Zaia et Maddox.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 988.