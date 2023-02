Le célèbre créateur de mode Paco Rabanne est décédé à 88 ans

Paco Rabanne, le créateur d’origine espagnole connu pour ses parfums vendus dans le monde entier et ses vêtements métalliques de l’ère spatiale, est décédé, a annoncé vendredi le groupe propriétaire de sa maison de couture sur son site internet.

“La Maison Paco Rabanne souhaite rendre hommage à notre créateur et fondateur visionnaire décédé aujourd’hui à l’âge de 88 ans. Parmi les personnalités de la mode les plus marquantes du XXe siècle, son héritage restera”, a déclaré la société de beauté et de mode Puig. .

Le journal Le Telegramme a cité le maire de Vannes, David Robo, disant que Rabanne est décédé à son domicile dans la ville bretonne de Portsall.

La maison de couture Rabanne présente ses collections à Paris et devrait dévoiler les dernières créations de prêt-à-porter de la marque lors de la semaine de la mode du 27 février au 3 mars.

Il était connu comme un designer rebelle dans une carrière qui s’est épanouie avec sa collaboration avec l’entreprise familiale Puig, une entreprise espagnole qui possède désormais également d’autres maisons de design, dont Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Caroline Herrera et Dries Van Noten. La société possède également les marques de parfums Byredo et Penhaligon’s.

“Paco Rabanne a rendu la transgression magnétique. Qui d’autre pourrait inciter les Parisiennes à la mode (à) réclamer des robes en plastique et en métal ? en faire une icône de la féminité moderne ?” dit le communiqué du groupe.

Le parfum Calandre a été lancé en 1969, le premier produit de Puig en Espagne, en France et aux États-Unis, selon la société.

Né Francisco Rabaneda y Cuervo en 1934, le futur créateur fuit le pays basque espagnol à 5 ​​ans pendant la guerre civile espagnole et prend le nom de Paco Rabanne.

Il étudie l’architecture à l’Académie des Beaux-Arts de Paris avant de passer à la couture, suivant les traces de sa mère, qui était couturière en Espagne. Il a dit qu’elle avait été emprisonnée à un moment donné pour s’être habillée de façon “scandaleuse”.

Il a vendu des accessoires à des créateurs connus avant de lancer sa propre collection.

Il a intitulé la première collection présentée sous son propre nom « 12 robes inportables en matières contemporaines ». Ses tenues innovantes étaient faites de divers types de métaux, y compris sa célèbre utilisation du courrier, le matériau en forme de chaîne associé aux chevaliers médiévaux.

Coco Chanel aurait appelé Rabanne “le métallurgiste de la mode”.

“Mes collègues me disent que je ne suis pas un couturier mais un artisan, et c’est vrai que je suis un artisan. … Je travaille de mes mains”, a-t-il déclaré dans une interview dans les années 1970.

Dans une interview donnée à l’âge de 43 ans et désormais détenue à l’Institut National de l’Audiovisuel de France, Rabanne a expliqué sa philosophie radicale de la mode,

“Je pense que la mode est prophétique. La mode annonce l’avenir”, a-t-il déclaré, ajoutant que les femmes étaient les précurseurs de ce qui se profile à l’horizon.

“Quand les cheveux gonflent, les régimes tombent”, a déclaré Rabanne. “Quand les cheveux sont lisses, tout va bien.”