Le célèbre compositeur grec Mimis Plessas passe à 99 ans

Le légendaire compositeur grec Mimis Plessas est décédé tôt samedi matin à Athènes, à peine une semaine avant son 100e anniversaire, marquant une grande perte pour la musique grecque.

La nouvelle du décès de Mimis Plessas a été annoncée par son épouse Loukila Carrer-Plessa avec un message d’adieu touchant sur les réseaux sociaux : « Et tout à coup « Un profond silence est tombé… »….. » Et tu ne seras pas à mes côtés, Star de ma vie… », commençant par les paroles de l’une de ses chansons les plus célèbres.

L’une des nombreuses choses qui pourraient être écrites dans sa nécrologie serait qu’il n’y a pas eu un seul jour sans que le Grec moyen n’ait écouté une de ses chansons d’une manière ou d’une autre, que ce soit à la radio, à la télévision ou en streaming. .

Mimis Plessas comptait parmi les compositeurs grecs les plus importants et les plus prolifiques. Il est passé du jazz à la musique légère, en passant par la laika, le folk artistique et les thèmes de films avec une facilité caractéristique. Dès son plus jeune âge, il s’est fait remarquer par son talent en Grèce et à l’international.

Une brillante carrière

Mimis Plessas est né à Athènes en octobre 2024. Il a étudié au lycée Léonin puis a étudié la chimie à l’École de physique et de mathématiques de l’Université d’Athènes. Dès son plus jeune âge, il devient le premier pianiste soliste de la National Radio Foundation. Il poursuit ses études de chimie aux États-Unis mais ne met pas de côté son amour pour la musique.

En 1952, à l’âge de 28 ans, il reçoit le premier prix de musique de piano de l’Université du Minnesota et l’année suivante, il se classe cinquième aux États-Unis. En 1952, il commence à travailler professionnellement et à partir de 1956, il entame une carrière de chef d’orchestre et de compositeur.

Son activité artistique et compositionnelle couvre tous les domaines de la musique, au théâtre, au cinéma, à la radio et à la télévision. Il a collaboré avec de nombreux chanteurs de renom, dont beaucoup sont devenus célèbres.

Il a également écrit de la musique pour le cinéma et le théâtre, avec 104 films et 70 pièces de théâtre à son actif.

Un compositeur récompensé

Mimis Plessas a dirigé des orchestres de renom à travers le monde et a reçu sept distinctions internationales à Barcelone en 1960, Varsovie en 1962, en Belgique en 1963, en Italie (Alto Monte) en 1964, aux États-Unis en 1965, à Paris en 1968 et à Tokyo en 1970. Il a été également récompensé six fois en Grèce (Athènes et Thessalonique) en 1959, 1963, 1964 et 1967.

Plessas a également écrit des chansons chantées par des chanteurs célèbres dont Zoi Kourouklis, Nana Mouskouri, Tzeni Vanou, Giovanna, Marinella, Rena Koumioti, Yiannis Vogiatzis, Yiannis Poulopoulos, Tolis Voskopoulos et Stratos Dionysiou. Certains d’entre eux doivent leur carrière de chanteur et leur renommée à ses compositions.

Le compositeur grec a été récompensé à plusieurs reprises par des disques de platine et d’or, tandis que son album La route (1969), avec des paroles de Lefteris Papadopoulos, occupe incontestablement la première place de la discographie grecque comme l’album le plus vendu de tous les temps. Beaucoup de ses chansons à succès étaient des collaborations avec le parolier Lefteris Papadopoulos.

Mimis Plessas a écrit la musique de nombreuses chansons inoubliables et il restera une partie intégrante de la musique grecque dans les cœurs et les esprits de tous.

Parmi ses plus grands succès figurent :

« Si je te refuse, mon amour »

« Ce matin à Kifissia »

« Qu’est-ce que je t’ai fait et que tu as bu? »

« Tant d’idiots »

« Qui sait? »

« Les perles »

« Mais maintenant mon amour »

« Myrsini porte du blanc »

« Je te veux ce soir »

« Ne parlez pas à l’enfant »

« Si tu vois la lune »

« Notre première nuit »

«Soyez ivre ce soir, ma fille»

«Première fois»

« Les baisers »

« Un profond silence »

« Mille nuits »

« Le cœur du garçon »

« Je boirai la lune ce soir »

« Dimanche aube »

« Fille, arrête et te dis »

« Tout à vous »

« Je suis une femme de plaisir »

« Vers les vieux garages »

«Première fois»

«J’ai pleuré hier»

« Ma bougie a fondu »

« Maintenant tu me veux, maintenant tu me chasses »

« Les jours d’été »

« Le soleil m’a trouvé »

Œuvres mémorables

Parmi les œuvres mémorables de Mimis Plessas figurait la production de l’émission de radio « En 30 secondes », une émission de savoir qui a reçu divers prix dans les années 1960 et 1970. Il était également membre de la Société hellénique des dramaturges, de la Société des compositeurs et paroliers de Grèce, ERGIM. En 2010, il a reçu un doctorat honorifique du Département de chimie de l’Université de Patras (2010) et un doctorat en chimie de l’Université Cornell, États-Unis.

En 1993, il écrit la musique d’une pièce basée sur le livre de George Orwell « La Ferme des animaux » présentée au Théâtre national dirigé par Dimitris Potamitis et en 1998, il achève l’Opéra populaire « Zeus » sur un livret de Yiannis Kalamitsis. En 1999, sur un livret de Iakovos Avlitis, il achève l’oratorio « Cosmas Aetolos, le saint des esclaves », présenté en 2002 à la salle de concert d’Athènes.

Les compositions de Mimis Plessas ont été enregistrées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Espagne, avec d’importants interprètes, solistes et groupes. En 2009, au Théâtre Veakeio, il crée un concert unique dédié à la « Voix », sur commande de l’Organisation internationale d’orthophonie et de phonologie (IALP). Des chanteurs de tous genres musicaux y ont participé.

En 2010, ses chansons ont été traduites en turc par Fide Koksal et l’album « BRIDGES » est sorti en Grèce et en Turquie.

En 2011, il donne deux concerts en hommage à l’ensemble de son œuvre, intitulés « Timeless Songs », avec 23 interprètes et comédiens, ensembles musicaux, groupes de jazz et chœurs, au Théâtre de Badminton. Les concerts ont été répétés en 2012 à la salle de concert de Thessalonique et à la salle de concert Komotini.

En 2016, à l’occasion du 50e anniversaire de sa première œuvre enregistrée, la bande originale du film « Rendez-vous dans l’air » de Yiannis Dalianidis, il présente sa dernière œuvre complète « Diaphanos Stavros » avec Thanos Olympios comme interprète. L’album est devenu platine. En 2022 il crée son orchestre officiel, l’Orchestre Mimis Plessas.

Distinction

Le compositeur grec a été honoré à plusieurs reprises en Grèce et à l’étranger et a reçu plusieurs disques d’or et de platine. En Grèce, entre autres distinctions, il a été honoré en 2000 pour ses 50 années de contribution à la musique et à la culture grecques par la municipalité d’Athènes avec l’attribution de la « Médaille d’or de la ville » lors d’un grand concert symphonique au Concert d’Athènes. Salle.

En 2001, le président de la République Kostis Stefanopoulos lui a décerné la Croix d’or de l’Ordre du Phénix pour sa contribution à la culture grecque. De plus, il a été honoré en 2002 pour ses 50 ans sur la scène musicale grecque lors d’un concert à l’Odeon Od Herodes Atticus par le ministère de la Culture/

En 2004, il a été nommé « Homme de l’année » par le ministre de la Culture lors de la cérémonie de personnalités pour sa contribution à la culture mondiale et en 2005 avec la mission du Festival d’Athènes du concert d’ouverture pour célébrer les 50 ans de l’institution.

En 2006, l’Académie des personnalités l’a honoré pour sa contribution globale à la culture et en 2007, le patriarche grec orthodoxe Bartholomée lui a décerné la Grand-Croix de Saint-André lors d’un événement spécial au Patriarcat de Constantinople.

Le 12 octobre 2024, un concert célébrant un siècle de sa vie a été organisé au Théâtre Pallas d’Athènes. Pourtant, une semaine auparavant, Mimis Plessas était malheureusement parti à la rencontre des stars qu’il avait contribué à créer.