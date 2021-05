Le célèbre compositeur de musique Padma Shri Vanraj Bhatia décède à 93 ans; Smriti Irani, Hansal Mehta et d’autres pleurent leur perte

Le compositeur de musique vétéran, Vanraj Bhatia, qui a composé la musique des classiques de Shyam Benegal comme « Ankur » et « Bhumika » et des séries télévisées « Yatra » et « Bharat Ek Khoj » (Découverte de l’Inde), est décédé vendredi à sa résidence dans le sud. Mumbai. Il avait 93 ans et souffrait pendant un certain temps.

Le virtuose de 94 ans, cloué au lit, vivrait seul dans son appartement de la colonie d’habitation de Rungta sur Napean Sea Road avec une aide domestique.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Elphinstone College de Mumbai, la boursière Padma Shri s’est formée à la musique classique occidentale à Londres et à Paris. Plus tard, il a créé les bandes sonores du 36 Chowringhee Lane d’Aparna Sen et de Jaane Bhi Do Yaaro de Kundan Shah. Son dernier travail était un opéra intitulé Agni Varsha qui a été joué à New York.

Réagissant à la nouvelle, le cinéaste Hansal Mehta a retweeté un message en écrivant «RIP Maestro».

L’acteur et politicienne Smriti Irani a exprimé son choc face à la nouvelle, a présenté ses condoléances et a rendu hommage au musicien dans un tweet. Elle a écrit: « Choquée d’apprendre le décès de Vanraj Bhatia. Wagle ki Duniya, Jaane Bhi Do Yaaron, il laisse d’innombrables souvenirs dans ses partitions. Mes condoléances à ses proches et à ses fans. ॐ शान्ति. »

Farhan Akhtar a également pleuré la perte du compositeur de musique. « RIP #VanrajBhatia … mis à part les nombreuses autres œuvres musicales brillantes qu’il a créées, je me souviens très bien du thème de ‘Tamas’ qui a commencé avec un cri si rempli d’angoisse qu’il pourrait envoyer un frisson dans la colonne vertébrale de n’importe qui et briser le cœur de n’importe qui, » il a écrit.

Bhatia avait remporté plusieurs prix, dont le prix national de la meilleure musique pour la série télévisée Tamas de Govind Nihalani et le prix Sangeet Natak Akademi. Il a reçu la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde, le Padma Shri en 2012.