Le célèbre chef Jason Atherton s’ouvre sur une querelle avec Gordon Ramsay

JASON Atherton s’est ouvert sur ses retombées signalées avec son ancien patron Gordon Ramsay – insistant sur le fait que son mentor est « une légende ».

Le chef étoilé Jason, 51 ans, a travaillé pour Gordon, 56 ans, au début de sa carrière avant de se lancer à son compte en 2010.

La star de Saturday Kitchen s’est ouverte sur leur querelle rapportée dans une interview avec The Sun[/caption]

Lors d’une apparition télévisée en 2019, il a admis qu’ils n’avaient pas parlé depuis son départ – après quoi il a obtenu une étoile Michelin dans l’année suivant l’ouverture de son restaurant Pollen Street Social.

Jason possède désormais plusieurs restaurants gastronomiques à travers le monde.

Interrogé sur sa relation avec Gordon, Jason a fait l’éloge de son ex-mentor et a déclaré au Sun : « Il n’y a certainement pas de querelle de mon côté.

«Je ne mesure que cinq pieds huit pouces, je ne veux pas de querelle avec M. Ramsay.

« C’est une légende, une légende absolue. Et il est, vous savez, quand je travaillais pour lui, il était à 100% au sommet de son art et il l’est toujours.

« Chaque émission télévisée qu’il fait est à peu près un succès retentissant, chaque livre qu’il écrit est génial, nous devrions être très fiers de ce qu’il a accompli. »

Jason a ajouté: « Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour notre pays et à l’étranger. Il a été un véritable modèle pour les chefs. Alors oui, il n’y a pas, il n’y a certainement pas de querelle. C’est 100 %. »

Continuant à faire l’éloge de son contemporain, Jason a déclaré qu’il était reconnaissant à Gordon d’avoir inculqué une solide éthique de travail aux jeunes chefs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris de son passage avec la star, il a répondu: « J’utilise la citation tout le temps, vous savez, parce que nous avons travaillé extrêmement dur, et nous le faisons encore aujourd’hui.

« ‘Travail acharné porte ses fruits’. C’est aussi simple que ça.

«Que vous soyez prêt à vous lever avant tout le monde, que vous soyez prêt à vous coucher plus tard, tout le monde vous êtes prêt à faire des heures supplémentaires plus que n’importe qui d’autre.

« Vous êtes prêt à faire tout ce qu’il faut pour être au sommet de votre domaine, ce travail acharné porte ses fruits et Gordon nous a tous appris que, vous savez, nous avons travaillé en équipe, nous avons travaillé incroyablement dur pour garder la marque Ramsay au au sommet de son art et je pense que nous y sommes parvenus.

« Et j’ai pris cela dans ma propre philosophie et moi et les gars, nous adoptons la même position que nous travaillons extrêmement dur.

« Ce n’est pas pour tout le monde, vous savez, mais nous travaillons extrêmement dur pour essayer de nous maintenir, vous savez, à la pointe de ce que nous faisons. »

Jason est également devenu un visage régulier sur les écrans de télévision après le succès de son chef, notamment Saturday Kitchen.

Cependant, il n’a pas peur de se heurter à l’émission de cuisine en direct.

Il s’est entretenu avec The Sun avant le lancement de sa nouvelle émission ITV Dubai Dishes.

Jason a expliqué : « Je suis juste honoré et béni que quelqu’un veuille me demander de faire quoi que ce soit ces jours-ci.

«Je ne suis plus un poulet de printemps et ils veulent que je présente un spectacle, croisons les doigts, nous voulons que ce soit un succès.

«Je suis passionné par Dubaï et je suis passionné par la cuisine britannique et je suis passionné par la présentation du meilleur des Britanniques dans le monde entier.

« Donc, si je pouvais contribuer à cela d’une manière ou d’une autre, alors pour moi, c’est un travail bien fait. »

Dubai Dishes est diffusé le samedi à 10h10 sur ITV1.