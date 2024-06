Le célèbre chef Guy Fieri ouvre un restaurant italien à Columbus

Le restaurant présente une « ambiance italienne de la vieille école » avec des écrans en verre poli, des finitions en bois rustiques, une station ouverte de préparation de pizzas et de pâtes et des murs de galerie. Vous pourrez dîner dans l’une des deux salles à manger principales, dans une salle à manger privée ou dans le bar aux allures de salon.

« Le chef Fieri est une figure emblématique dans le monde entier et Scioto Downs est honoré de l’accueillir chez lui pour son premier restaurant italien ce printemps », a déclaré Amy Ankerson, vice-présidente directrice et directrice générale d’Eldorado Scioto Downs. «Nos clients attendaient avec impatience un nouveau restaurant et l’ajout passionnant de Fieri offre une expérience culinaire exquise et un menu diversifié qui satisfera tous les clients.»