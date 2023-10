Un ancien patron des Hells Angels a été emprisonné après avoir été accusé d’avoir incinéré illégalement quatre motards rivaux dans une maison funéraire californienne.

Les procureurs américains affirment que Merl Hefferman, 54 ans, s’est débarrassé de ses ennemis au salon funéraire Yost and Webb à Fresno, connu par le gang sous le nom de « four à pizza ».

Merl Hefferman a été condamnée à quatre ans de prison fédérale aux États-Unis. Crédit : Instagram

L’ancien chef des Hells Angels a été accusé d’avoir incinéré illégalement ses ennemis dans une maison funéraire. Crédit : Fox26

La maison funéraire Yost et Webb à Fresno, en Californie, était connue du gang sous le nom de « four à pizza ». Crédit : Google maps

Les Hells Angels ont également encouragé d’autres membres à l’utiliser, selon les archives judiciaires.

Les allégations ont été formulées jeudi alors que Hefferman a été condamné à quatre ans de prison fédérale.

En décembre, l’ancien chef des Hells Angels de Fresno a plaidé coupable d’entrave à la justice en se débarrassant du corps de Joel Silva, mais a nié avec véhémence toute implication dans d’autres, rapporte The Mercury News.

Silva, membre des Hells Angels du comté de Sonoma, avait été tué par un autre membre le 15 juillet 2014.

Les procureurs affirment qu’il a été attiré au siège du club de motards de Fresno et abattu par Brian Wayne Wendt après un conflit avec d’autres Hells Angels.

La semaine dernière, les procureurs ont expliqué avec des détails horribles comment, selon eux, des membres des Hells Angels ont utilisé la maison funéraire de Fresno pour commettre les crimes présumés.

Le directeur du crématoire, Levi Phipps, avait déclaré au procès qu’il avait reçu un appel de Hefferman le 16 juillet 2014, lui ordonnant de se rendre au salon funéraire et de laisser « la porte du hangar ouverte », ont écrit les procureurs dans leur mémorandum de détermination de la peine.

Phipps a déclaré qu’il avait ensuite été menacé sous la menace d’une arme par deux hommes alors qu’ils chargeaient un corps dans l’incinérateur.

Peu de temps après, le responsable du crématoire a ajouté qu’il avait reçu un autre appel de Heffman, qui a cette fois demandé à Phipps de se taire.

Les procureurs ont déclaré que le témoignage de Phipps était corroboré par les enregistrements de téléphones portables, rapporte The Guardian.

“La seule raison pour laquelle Hefferman voulait cet accès était de faire disparaître les corps sans laisser de trace”, ont écrit les procureurs.

“Merl Hefferman s’est arrangée pour que le corps de Joel Silva soit incinéré illégalement.”

Les procureurs affirment que la crémation de Silva aurait été le résultat d’une campagne de plusieurs mois menée par Hefferman, qui a déclaré au réalisateur qu’il souhaitait faire « disparaître » les choses et qu’il demanderait un jour une faveur à l’homme, a rapporté The Mercury News.

Le lendemain de la mort de Silva, le fils de Hefferman et un autre homme sont arrivés avec un corps enveloppé dans des sacs et l’ont inséré de force dans le four de crémation, où un corps était déjà en train de subir une crémation, ont indiqué les autorités.

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait trois autres corps dans lesquels Hafferman aurait contribué à disparaître.

Phipps a déclaré à un grand jury fédéral que plusieurs mois après l’élimination du corps de Silva, Hefferman l’aurait contacté à nouveau pour organiser une autre crémation.

Les procureurs affirment que le deuxième corps aurait pu appartenir à Robbie Huff, un membre des Hells Angels qui a disparu en 2015 et, selon les procureurs, a été de connivence dans le meurtre et la dissimulation de Silva.

Une troisième occasion aurait impliqué la disposition d’un corps que l’accusation pense être celui d’Art Carasis, un membre des Hells Angels porté disparu en 2016.

Les enregistrements téléphoniques entre Hefferman et Phipps corroborent le témoignage de Phipps, selon les procureurs.

La quatrième victime présumée n’a pas été nommée par les procureurs, bien que l’avocat de Hefferman, James Bustamante, l’ait identifié comme étant Juan Guevara, membre des Hells Angels.