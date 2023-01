Le célèbre chef américain Eitan Bernath prépare Litti Chokha au restaurant du Bihar

Au Bihar, vous pouvez trouver une myriade de délices à lécher les doigts. Qu’il s’agisse du célèbre Litti Chokka ou de la propre version de boulettes de Bihar appelée Dal Pitha, les plats appétissants ont un moyen d’inciter les gens à les essayer et ils finissent par tomber amoureux d’eux. Même le célèbre chef américain Eitan Bernath n’était pas à l’abri des charmes de la cuisine bihari. Il a partagé un clip de lui-même dans un restaurant appelé Didi Ki Rasoi à Patna en train de savourer Litti Chokka avant d’être invité dans leur cuisine pour essayer de cuisiner lui-même des plats traditionnels du Bihari. Jetez un coup d’œil à la qualité du travail qu’il a fait :

J’ai eu la chance de manger du Litti Chokka dans un “Didi Ki Rasoi” aujourd’hui à Patna. Les Didis m’ont accueilli dans leur cuisine et m’ont appris une variété de plats traditionnels Bihari dans ce programme incroyable qui leur offre autonomie et stabilité financière. @brlps_jeevika @rahulias6 pic.twitter.com/L0csbC8HPT— Eitan Bernath (@EitanBernath) 20 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont été émerveillés par les compétences d’Eitan Bernath et sa volonté d’en savoir plus sur la cuisine. Ses efforts ont été très appréciés. En le regardant déguster les plats, un utilisateur de Twitter a suggéré au célèbre chef d’essayer. Ils ont écrit: “Vous devriez essayer Litti avec du mouton de style Bihari.”

Vous devriez essayer litti avec du mouton de style Bihari – Rohit Rathore (@rorathore) 20 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté : « Exceptionnel ! Je peux voir que vous avez également fait des boulettes de farine de riz ‘Poos Pithhaa’, Thekua (un dessert offert à la divinité lors du festival Chhath au Bihar) & bien sûr Litti-Chokha. Je me suis senti heureux de la façon dont vous montrez du respect pour notre culture, notre cuisine et notre tradition.”

“Brilliant Eitan”, a lu un autre tweet.

Ce n’était pas le seul clip que le chef avait partagé de la cuisine de Didi Ki Rasoi. Son voyage au service de cuisine a été capturé et partagé sur son compte Twitter. Dans l’un de ces clips, les femmes de Didi Ki Rasoi ont été vues en train d’accueillir Eitan Bernath avec un tilak sur le front et des sourires sur leurs visages. Il a poursuivi en écrivant : « Aujourd’hui, j’ai cuisiné avec les femmes de Didi Ki Rasoi dans une cantine d’un hôpital du Bihar, en Inde ! Il était clair pour moi que les femmes étaient fières et responsabilisées par leur capacité à transformer leurs compétences culinaires en un revenu supplémentaire pour leurs familles. » Découvrez le clip ici:

Le chef de 20 ans a également à son actif le titre d’artiste, d’auteur, de personnalité de la télévision, d’entrepreneur et d’activiste. On le voit souvent présenter son expertise culinaire sur les plateformes de médias sociaux. Son amour pour la cuisine a commencé à l’âge de 7 ans et a depuis accumulé plus de sept millions de followers sur ses plateformes de médias sociaux. Eitan Bernath est la plus jeune personne nommée sur la liste Forbes 30 Under 30 dans la catégorie Food & Drink 2022.

