Le célèbre chanteur de l’émission X-Factor est mort à 42 ans

Un chanteur avec groupe vocal G4 , Ben Thapaqui est devenu célèbre lorsqu’il est apparu dans la première saison de «Le facteur X”, est décédé à l’âge de 42 ans.

Thapa était l’un des membres originaux du groupe et a formé G4 avec ses camarades étudiants de la Guildhall School of Music and Drama, Matt Stiff, Michael Christie et Jon Ansellt en 2004. Il est parti en 2018 pour poursuivre sa propre carrière musicale.

La cause de son décès n’a pas encore été annoncée, mais la semaine dernière, Thapa s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une image d’une machine de dialyse de l’hôpital Chelsea et Westminster. Il a légendé le message avec une blague, écrivant : « mon nouvel ami de dialyse ».

Le mois dernier, Thapa a révélé sur réseaux sociaux qu’il avait subi une opération « d’urgence » aux reins, connue sous le nom de néphrostomie à l’hôpital Chelsea et Westminster.

Suite au décès d’un ancien membre du groupe, G4 s’est tourné vers Instagram pour annoncer la nouvelle.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de notre frère et grand ami, Ben Thapa.

« Les mots ne peuvent pas exprimer ce que nous ressentons tous en ce moment… Nous comprenons que ce sera une nouvelle déchirante pour tant d’autres également et nous vous envoyons notre amour et notre soutien alors que nous nous souvenons tous de l’homme incroyable et des souvenirs qu’il a laissés derrière lui.

« Ben a joué un rôle majeur dans la communauté internationale du chant et a joué un rôle essentiel dans notre parcours en tant que groupe. Merci pour votre amour dans cette période difficile. RIP Ben xxxx »

Né à Cambridge en 1982, Thapa a chanté dans la chorale de son église locale et a fréquenté le Hills Road Sixth Form College et le Royal Northern College of Music avant d’être transféré à Guildhall. Il a reçu une formation classique de chanteur d’opéra et s’est produit en tant que ténor grave avec le groupe de 2004 à 2018.

Lors de leur passage dans « X Factor », G4 a impressionné les juges avec des interprétations classiques, notamment « Bohemian Rhapsody » de Queen, « My Way » et « Nessun Dorma » en 2004, où ils sont arrivés deuxièmes derrière le vainqueur Steve Brookstein.

Le groupe a sorti son premier album éponyme l’année suivante, en 2005, qui comprenait principalement des reprises de titres populaires, dont des chansons qu’ils avaient reprises lors du concours de chant. Ils ont sorti trois autres albums avant que Thapa n’annonce son départ du groupe pour se concentrer sur sa carrière d’opéra.