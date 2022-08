Le célèbre avocat canadien des droits civiques Clayton Ruby est mort à 80 ans

Clayton Ruby, éminent avocat canadien des droits civiques et géant de la profession juridique, est décédé à l’âge de 80 ans.

Ruby, qui a reçu l’Ordre du Canada en 2005, est décédée mardi, a confirmé CBC News.

Son cabinet d’avocats Ruby Shiller Enenajor DiGiuseppe a tweeté que Ruby est décédé paisiblement, entouré de sa famille.

“Clay était un défenseur dévoué des droits de l’homme, un champion des opprimés et un ami aimant. Nos pensées vont à sa famille et tout notre cabinet pleure la perte de notre leader et mentor.”

Dans son entrée sur le site Web de l’Ordre du Gouverneur général du Canada, Ruby est décrit comme « un éminent criminaliste dont la réputation s’étend à travers le pays [who] a consacré sa carrière à la promotion de la justice.”

Ruby a donné de son temps à de nombreuses organisations de défense des droits de la personne, dont PEN Canada, Human Rights Watch et le Sierra Legal Defence Fund.

Au cours de sa célèbre carrière, Ruby a pris en charge certaines des affaires les plus notables du pays, notamment la condamnation injustifiée de Guy Paul Morin, qui a été accusé d’avoir tué Christine Jessop, neuf ans, en 1984 avant d’être innocenté.

S’adressant à CBC News en 2020 lorsque la police a identifié le meurtrier de Jessop, Ruby a parlé de la “tragédie” des condamnations injustifiées.

“Vous ne vous en remettez jamais. Ce n’est plus jamais comme avant”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Clayton Ruby réagit à l’identification par la police du véritable assassin de Christine Jessop :

L’ancien avocat de Guy Paul Morin réagit à l’identification par la police du véritable meurtrier de Christine Jessop Adrienne Arsenault du National parle à Clayton Ruby qui était l’avocat de la défense de Guy Paul Morin, l’homme condamné à tort pour le meurtre de Christine Jessop, au sujet de la police apprenant l’identité de son meurtrier.

Nous avons tendance à faire confiance aux procureurs qui disent : “Condamnez cet homme, nous avons suffisamment de preuves pour prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable… Nous faisons confiance à l’autorité et je pense que cette affaire a clairement montré aux gens qu’il y a des erreurs et qu’elles peuvent être énormes”. et inexplicable.

Il y a donc une approche plus sceptique des poursuites judiciaires et je pense que c’est une bonne chose. Cela nous rend tous plus sûrs.”

Ruby était également membre du conseil des patrons de l’organisation de défense de l’aide médicale à mourir Dying with Dignity.

En 1994, il a représenté l’ancien député néo-démocrate Sven Robinson qui était présent lors de ce qui était alors la mort médicalement assistée illégale de Sue Rodriguez, mais qui n’a finalement pas été inculpé.

Dans un tweet mercredi, Robinson a déclaré qu’il avait “le cœur brisé” à l’annonce de la mort de Ruby.

“Géant dans la profession juridique, pilier de la communauté progressiste, et un homme bon et honnête, un mensch”, écrit-il.