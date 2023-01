Le célèbre avocat américain, défenseur d’Israël, s’oppose à une refonte juridique

TEL AVIV, Israël (AP) – L’éminent avocat américain Alan Dershowitz, longtemps un ardent défenseur de la politique d’Israël sur la scène internationale, a déclaré dimanche qu’il ne pouvait pas défendre les réformes judiciaires radicales prévues par le nouveau gouvernement israélien.

Les propositions appellent à une refonte visant à restreindre les pouvoirs du pouvoir judiciaire, notamment en permettant aux législateurs d’adopter des lois que la Cour suprême a annulées. Les réformes donneraient aux politiciens plus de pouvoir sur la manière dont les juges sont choisis et limiteraient l’indépendance des conseillers juridiques du gouvernement, entre autres mesures.

Les réformes juridiques étaient essentielles pour solidifier le gouvernement de coalition actuel, dirigé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et composé de partis conservateurs ultranationalistes et ultra-orthodoxes qui cherchent à faire avancer leur programme grâce à moins de contrôle judiciaire.

Dershowitz a déclaré que les réformes constituaient une menace pour les libertés civiles et les droits des minorités en Israël.

« Si j’étais en Israël, je me joindrais aux manifestations », a déclaré Dershowitz à la radio de l’armée israélienne, faisant référence à une manifestation à Tel Aviv samedi contre les réformes qui a attiré des milliers de personnes.

“Cela rendra beaucoup plus difficile pour les gens comme moi qui essaient de défendre Israël devant le tribunal international de l’opinion publique de les défendre efficacement”, a-t-il déclaré. “Ce serait une tragédie de voir la Cour suprême affaiblie.”

Il était inhabituel d’entendre Dershowitz, qui a écrit des livres à succès soutenant la politique israélienne et est proche de Netanyahu, s’opposer avec autant de force aux réformes proposées. Dershowitz a déclaré qu’il avait récemment informé Netanyahu de ses “opinions négatives très fortes” sur les réformes, affirmant qu’elles exposeraient également Israël à des contestations judiciaires par des organismes mondiaux tels que la Cour pénale internationale.

Les réformes pourraient également aider Netanyahu, qui est jugé pour corruption, à échapper à une condamnation ou à voir son procès disparaître complètement. Dershowitz a déclaré qu’il pensait que Netanyahu avait accepté les réformes non pas pour se sauver d’une condamnation mais plutôt pour apaiser les partenaires de sa nouvelle coalition gouvernementale.

Les critiques accusent le gouvernement de déclarer la guerre au système judiciaire, affirmant que le plan bouleversera le système israélien de freins et contrepoids et sapera ses institutions démocratiques en donnant le pouvoir absolu à la coalition la plus à droite de l’histoire du pays.

Le gouvernement affirme que le plan établit un juste équilibre entre les pouvoirs exécutif et judiciaire tout en rationalisant la gouvernance et la législation.

Tia Goldenberg, l’Associated Press