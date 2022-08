Le célèbre architecte Moshe Safdie fait don d’archives et d’un condo Habitat 67 à l’Université McGill

Après plus de 50 ans à concevoir des bâtiments à travers le monde, le célèbre architecte israélo-canadien Moshe Safdie fait don de ses archives professionnelles à l’université de Montréal où il a fait ses débuts.

Safdie a annoncé mardi qu’il faisait don de plus de 100 000 pièces à l’Université McGill, y compris sa thèse qui a mené au complexe d’appartements Habitat 67, et sa propre unité personnelle dans le bâtiment.

Dans une interview, Safdie a déclaré que si d’autres institutions avaient manifesté leur intérêt pour les archives, il a estimé qu’il était juste de les donner à l’école qui lui a donné son éducation et au pays où il a lancé sa carrière.

“Le Québec et le Canada m’ont tellement soutenu dans mes premières années et m’ont offert tellement d’opportunités, même lorsque j’étais un jeune architecte débutant”, a-t-il déclaré.

“C’est le bon endroit pour que ce soit.”

Le complexe résidentiel révolutionnaire, situé le long du fleuve Saint-Laurent dans le quartier de la Cité du Havre à Montréal, a été conçu à l’origine pour l’Expo 67.

McGill a déclaré mardi que la collection est composée de plus de 100 000 articles, y compris des carnets de croquis, des modèles, des dessins et de la correspondance liés à des projets non construits et construits à travers le monde.

La principale Suzanne Fortier a qualifié le don de Safdie de “cadeau extraordinaire”, ajoutant que ses archives feront à jamais partie de l’université.

Parmi les plus précieux figurent les plus de 250 carnets de croquis et les centaines de modèles, qui permettront aux étudiants de suivre l’évolution des projets de la conception à l’achèvement, a déclaré Safdie.

Il comprend également la copie maîtresse de la thèse de premier cycle de McGill qui a inspiré sa conception pour Habitat 67, qui a été créé pour l’Expo 67 – l’Exposition internationale et universelle de Montréal – et demeure l’un des monuments les plus distinctifs de la ville.

Au début des années 1960, Safdie était un étudiant en architecture ambitieux dans la mi-vingtaine sans un seul projet de construction à son actif lorsqu’il a eu la chance de réaliser son design.

REGARDER | Safdie raconte comment Habitat 67 a lancé sa carrière :

Une tournée de projets de logements sociaux aux États-Unis l’a convaincu de la nécessité de réinventer la vie en appartement et d’intégrer certaines des caractéristiques de la vie dans une maison, telles que l’espace extérieur privé et l’accès à la nature.

Ce qui a finalement été construit était un complexe de 12 étages de cubes de béton empilés et décalés reliés par des passerelles et des jardins sur une péninsule artificielle qui s’avance dans le fleuve Saint-Laurent.

Alors que certains ont critiqué l’architecture brutaliste en béton et les coûts de construction et d’entretien gonflés qui la laissaient hors de portée de la plupart des Montréalais, d’autres ont loué la vision de Safdie et son rêve de créer des communautés urbaines vivables à une époque où beaucoup fuyaient vers les banlieues.

Safdie a déclaré qu’au fil des ans, le bâtiment s’est avéré être un lieu de vie souhaitable.

“Nous y étions hier – il y a plus de 100 familles qui y vivent très heureusement”, a-t-il déclaré. “Une dame est venue me voir au déjeuner maintenant pour me dire comment ses enfants apprécient chaque instant là-bas.”

Au fil des ans, a-t-il dit, il a développé son concept original dans des pays comme la Chine et Singapour.

Des centaines de modèles donnés permettront aux étudiants de suivre l’évolution des projets de la conception à l’achèvement, a déclaré Safdie. (Simon Nakonechny/CBC News)

Le don à McGill comprend également l’appartement personnel de l’architecte dans Habitat 67, qui, selon l’école, servirait « de ressource pour la recherche universitaire, les programmes d’artistes en résidence, les expositions et les symposiums ».

La conception de Safdie pour Habitat 67 était à l’origine censée être beaucoup plus grande – incorporant des écoles, des bâtiments publics et toute une communauté à usage mixte, dont il se rend compte maintenant qu’elle était “radicale” à l’époque.

“Mais tout a son temps, et peut-être que dans les prochaines années, nous pourrons également concrétiser certaines de ces idées”, a-t-il déclaré.

Après Habitat 67, Safdie a conçu de nombreux autres projets remarquables, dont le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa; le Musée de la civilisation, à Québec; le musée d’histoire de l’Holocauste Yad Vashem, à Jérusalem ; l’aéroport Jewel Changi, à Singapour ; et le United States Institute of Peace, à Washington, DC

Sur la photo, un croquis de l’une des œuvres les plus remarquables de Safdie, le musée d’histoire de l’Holocauste Yad Vashem à Jérusalem. (Simon Nakonechny/CBC News)

En tant que passionné d’architecture autoproclamé et fan du travail de Safdie, Philippe Fournier, étudiant diplômé en architecture de McGill, a déclaré qu’il avait hâte d’avoir accès aux plans qui ont mené à la création de toutes ces œuvres.

“C’est excitant … que je puisse entrer à tout moment et les regarder”, a-t-il déclaré.

Pour Ariane Ducharme, étudiante diplômée en architecture, il était émouvant de voir Safdie transmettre sa sagesse à des générations comme la sienne. Et le fait qu’il ait choisi des étudiants de McGill en particulier signifie beaucoup pour elle.

“C’est la preuve que rentrer chez soi est toujours une bonne réponse”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son don est un cadeau à Montréal et au Canada dans son ensemble.

La thèse de premier cycle de Safdie à McGill : A Case for City Living, a inspiré sa conception du complexe Habitat 67. (Simon Nakonechny/CBC News)

Actuellement, Safdie a déclaré qu’il travaillait sur un certain nombre de projets, notamment un aéroport, un bâtiment d’école de médecine et un bureau qui intègre des éléments naturels pour une entreprise technologique californienne.

“Vous regardez l’immeuble de bureaux typique, c’est une très grande empreinte”, a-t-il déclaré. “Deux tiers des gens ne travaillent même pas près d’une fenêtre ou de la lumière du jour et vous vous dites : ‘Il y a de meilleures façons de faire ça.”‘

À 84 ans, Safdie a déclaré qu’il était toujours déterminé à réinventer les espaces de nouvelles façons.

“Chaque fois que je viens à un type de bâtiment que je n’ai jamais fait auparavant, comme quand j’ai fait ma première bibliothèque à Vancouver ou mon premier musée à la National Gallery, il y a un élément de repenser, de revenir aux premiers principes,” il a dit.

“Comment pourrions-nous faire cela mieux que la solution de norme typique, la solution attendue?”