Le célèbre architecte Jack Diamond, qui a façonné certains des espaces les plus remarquables de Toronto, est décédé

Le célèbre architecte torontois Jack Diamond, dont la vision a façonné certains des espaces les plus remarquables de Toronto, est décédé juste avant son 90e anniversaire, a annoncé mardi son cabinet.

Diamond, dont les projets comprenaient le Four Seasons Center for the Performing Arts, Museum Station, Corus Quay, la bibliothèque centrale de Richmond Hill et le Holy Blossom Temple, est décédé dimanche après-midi, a indiqué la société Diamond Schmitt dans un communiqué.

Né en Afrique du Sud, Diamond a étudié l’architecture, avant d’aller à l’Université d’Oxford, où il a étudié la politique, la philosophie et l’économie. De là, il se rend à Philadelphie au début des années 1960 puis à Toronto. Il a commencé à pratiquer l’architecture en 1968, mais son expérience de l’apartheid en Afrique du Sud a laissé une marque indélébile, a déclaré son partenaire commercial Don Schmitt à CBC Radio. Ici et maintenant.

Il y a maintenant une mentalité qui se base sur de simples slogans ou une sorte de négativité plutôt que de regarder ce que sont les preuves. – Jack Diamant

L’expérience de Diamond en Afrique du Sud l’a finalement poussé à partir, mais a joué un rôle clé dans sa transformation en “activiste”, a déclaré Schmitt.

“Ce sentiment d’inégalité et de racisme dans la société était quelque chose contre lequel il s’est battu avec acharnement”, a déclaré Schmitt.

“Il a toujours été un activiste dans le sens où il cherchait des solutions qui profitaient à la communauté”, a déclaré Schmitt. “Tous ces problèmes, son intérêt pour les droits de l’homme, tous ces engagements, je pense, faisaient partie de ce qui a fait de lui un architecte, mais quelque chose de bien plus.”

Sur le site Web de son entreprise, Schmitt a écrit que la contribution de Diamond à la réforme urbaine “était profonde”.

ÉCOUTEZ | En souvenir de Jack Diamond et de sa contribution :

7:46En souvenir de l’architecte torontois Jack Diamond et de sa contribution au paysage urbain de Toronto L’un des plus grands architectes de Toronto est décédé. Jack Diamond est décédé, juste une semaine avant son 90e anniversaire. Jack était le cerveau derrière des bâtiments torontois comme le Four Seasons Centre for the Performing Arts. Hôpital St. Michael’s, station de métro Museum et plus encore. Gill Deacon s’est entretenu avec l’ami et partenaire commercial de Diamond, Don Schmitt.

Diamond, dit-il, a dirigé la mise en œuvre à Toronto de logements intercalaires pour aider à renforcer les quartiers à risque.

“Il a démontré les avantages économiques et sociétaux de la transformation du patrimoine pour de nouveaux usages”, indique le communiqué. “Il a articulé les impacts négatifs de l’étalement des banlieues à faible densité sur le transport en commun, les coûts de service, la cohésion sociale et l’environnement.”

‘Un enseignant, un collaborateur et un mentor’

Mais les contributions de Diamond allaient bien au-delà de Toronto.

Sur sa liste de succès architecturaux figurent également le ministère des Affaires étrangères et l’hôtel de ville d’Israël, le Mariinsky II Opera and Ballet Hall à Saint-Pétersbourg en Russie et la faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique.

“Jack était un enseignant, un collaborateur et un mentor qui a façonné une culture de studio exaltante”, a déclaré son entreprise dans son communiqué.

REGARDER | Le théâtre Mariinsky, la « couronne » de la carrière de Diamond : La connexion canadienne de Mariinsky L’architecte canadien Jack Diamond conçoit un nouvel opéra pour le vénérable théâtre Mariinsky de Russie. Reportage de Jean-François Bélanger de CBC.

En cours de route, Diamond est devenu médaillé d’or de l’Institut royal d’architecture du Canada, membre de l’Ordre de l’Ontario et officier de l’Ordre du Canada. Il était également l’un des cinq commissaires nommés par le premier ministre de l’Ontario pour examiner l’utilisation des terres, le transport, la fiscalité et la gouvernance dans la région du Grand Toronto, indique le communiqué.

Parmi ses projets finaux figurait la conception du Mémorial britannique de l’Holocauste à Londres – une conception qui, selon la société, “a fusionné sa passion pour les droits de l’homme, l’inclusion sociale, l’équité et une société juste avec une architecture puissante qui a engagé le paysage et façonné le parcours d’un visiteur. des ténèbres vers la lumière.”

“Les bonnes politiques doivent être fondées sur de bonnes preuves”

En 2014, Diamond a prononcé la conférence commémorative William Kilbourn lors des Heritage Toronto Awards.

Il y parlait de la nécessité pour Toronto et le Canada dans son ensemble d’investir dans une vision « à long terme » pour l’infrastructure publique, y compris, mais sans s’y limiter, le logement public et le transport en commun. La ville, a-t-il dit, devait se réengager à investir dans son avenir et à renforcer ses capacités.

Le Four Seasons Center est vu pendant l’entracte lors d’une répétition générale du ballet Casse-Noisette le 9 décembre 2021. (Evan Mitsui/CBC)

“Nos dirigeants n’ont pas compris cela et, en fait, ils continuent de réduire les impôts. Je pense que ce dont nous avons besoin, c’est d’une valeur fiscale, pas de réductions d’impôts.”

“Il y a maintenant une mentalité qui se base sur de simples slogans ou une sorte de négativité plutôt que de regarder quelles sont les preuves”, a-t-il déclaré.

“J’ai une longue liste d’endroits où nous nous sommes égarés au Canada au cours des huit dernières années”, a-t-il dit, citant les coupes à Santé Canada, Environnement Canada, entre autres exemples.

“Les bonnes politiques doivent être fondées sur de bonnes preuves. La démocratie exige un électorat informé.”

L’ancien maire de Toronto, David Miller, a décrit Diamond dans un tweet comme “une présence imposante dans l’architecture à l’échelle mondiale”.

“Il a compris que la construction de la ville concerne en fin de compte les gens et la manière dont ils utilisent les bâtiments et l’espace public”, a-t-il déclaré.

Le maire John Tory a également tweeté qu’il était attristé d’apprendre la mort de Diamond.

“Son héritage en tant qu’architecte de renommée mondiale se perpétuera dans tant de ses projets ici à Toronto”, a-t-il déclaré en partie.