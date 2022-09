Le CDC vote pour autoriser l’utilisation des rappels de vaccins Omicron

1er septembre 2022 – Un panel de conseillers du CDC a soutenu aujourd’hui l’utilisation de vaccins conçus pour cibler à la fois Omicron et les anciennes variantes du coronavirus, une étape qui pourrait contribuer à l’objectif d’une campagne de vaccination généralisée avant l’arrivée de l’hiver aux États-Unis

Le comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination a voté 13 contre 1 jeudi sur deux questions distinctes. L’un a demandé le soutien du panel pour l’utilisation d’une dose unique d’une nouvelle version des vaccins Pfizer COVID-19 pour les personnes âgées de 12 ans et plus. La deuxième question portait sur une dose unique du vaccin Moderna retravaillé pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le gouvernement fédéral veut accélérer l’utilisation des vaccins COVID-19 remaniés, que la FDA a autorisés jeudi pour une utilisation aux États-Unis.

Une fois que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, MD, aura approuvé la recommandation du panel – qui arrivera dès ce soir – les nouveaux boosters seront disponibles.

Le vote de la FDA étend l’autorisation d’utilisation d’urgence EUA pour les vaccins COVID-19 originaux de Moderna et Pfizer. Les nouveaux produits sont également appelés “boosters mis à jour”. Les deux contiennent deux composants d’ARNm du virus SARS-CoV-2, l’un de la souche d’origine et l’autre qui se trouve dans les souches BA.4 et BA.5 de la variante Omicron, a indiqué la FDA.