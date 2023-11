Le CDC va tester les voyageurs de Boston pour divers agents pathogènes

CE SOIR, UN NOUVEAU TYPE DE CONTRÔLE DES BAGAGES À L’AÉROPORT DE LOGAN. LE CDC ANNONCE SON PRÉVISION DE COMMENCER À TESTER LES VOYAGEURS INTERNATIONAUX ARRIVANT À BOSTON ET DANS TROIS AUTRES AÉROPORTS POUR PLUS DE 30 PATHOGÈNES. D’ACCORD. ICI POUR EXPLIQUER, DR. ALI RAJA, VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE D’URGENCE À MASS GENERAL. DR. RAJA, BON DE VOUS VOIR. Toi aussi, Ben. D’ACCORD. C’est comme si j’avais été là, fait ça. N’avons-nous pas fait ça ? PENDANT LA PANDÉMIE, LE CDC A INTRODUIT UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE DANS SEPT AÉROPORTS EN 2021 POUR DÉTECTER DE NOUVELLES VARIANTES DU COVID 19. ALORS POURQUOI ÉLARGISSENT-ILS MAINTENANT LE PROGRAMME À QUATRE AÉROPORTS, Y COMPRIS ICI À LOGAN ? C’EST UNE EXCELLENTE QUESTION, MAIS LA RÉPONSE COURTE EST JUSTE QUE CELA FONCTIONNE TELLEMENT COMME VOUS L’AVEZ DIT, CE PROGRAMME ACTUEL EST EN PLACE LORS DES ÉCOUVILLONS NASALS DEPUIS 2021 ET DES ANALYSES DES EAUX USÉES DEPUIS 2022. À LA RECHERCHE DE CES NOUVELLES VARIANTES DE COVID. Mais on a détecté beaucoup de ces variantes jusqu’à six semaines avant qu’elles ne soient signalées au CDC, à l’échelle nationale. Et donc ce nouveau programme élargi qui est ici à Logan, à SFO, à Dulles et à JFK va également rechercher des bactéries résistantes aux antibiotiques, la grippe et le RSV, et espère les détecter aussi tôt. OUAH. ALORS LES PARENTS DEVRAIENT-ILS AVOIR DES PARENTS, LES PASSAGERS ONT DES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LA VIE PRIVÉE ? ERIKA, TU SAIS, HEUREUSEMENT, NON. L’ÉCOUVILLAGE NASAL EST ENTIER VOLONTAIRE ET ANONYME. ET IL SEMBLE QUE LES GENS SONT TOUJOURS PRÊTS À LE FAIRE. ILS OBTENENT 6 000 BÉNÉVOLES CHAQUE SEMAINE. Et les analyses des eaux usées, c’est plutôt cool. ILS TESTENT EN RÉELLE LES EAUX USÉES D’UN AVION ENTIER. ET CELA LEUR PERMET DONC DE TESTER COMME QUELQUES CENTAINES DE VOYAGEURS À LA FOIS. ET COMME VOUS POUVEZ L’IMAGINER, C’EST COMPLÈTEMENT ANONYME. OUAH. CELA A DU SENS. NOUS SAVONS DONC QUE VOUS SUIVEZ DE PRÈS LES DONNÉES DE L’ÉTAT SUR LA GRIPPE, LE COVID ET AUTRES VIRUS RESPIRATOIRES CAR, BIEN SÛR, ELLES A UN IMPACT SUR VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN. WCVB, COMMENT EN FAISONS-NOUS AVEC LES CAS ? SOMMES-NOUS DANS LA SAISON DE LA GRIPPE, LA SAISON DU VRS MAINTENANT ? PAS TOUT À FAIT ENCORE. POURTANT, BEN, NOUS AVONS CONSTATÉ UNE PEU AUGMENTATION DES CAS DE VRS AU COURS DE LA SEMAINE DERNIÈRE. ET MAIS NOUS AVONS CONSTATÉ UNE PEU UNE TENDANCE À LA BAISSE DES CAS DE COVID EN TERMES DE GRIPPE, MÊME QUE, Jusqu’à présent, L’ÉTAT ENTIER A JUSTE CE QUE NOUS APPELONS UNE ACTIVITÉ MINIMALE, CE QUI SIGNIFIE QUE C’EST ENCORE LE TEMPS DE VACCINATION PRINCIPAL. Donc, si vous n’avez pas encore reçu votre vaccin contre la grippe, c’est toujours le moment idéal pour le faire. À DROITE

Le CDC va tester les voyageurs de Boston pour divers agents pathogènes Mise à jour : 18 h 42 HNE le 6 novembre 2023

Les Centers for Disease Control and Prevention étendent leur programme de surveillance des maladies infectieuses à l’aéroport Logan de Boston ainsi qu’à trois autres aéroports et comprendront des tests pour plus de 30 agents pathogènes, dont la grippe, le VRS et d’autres virus respiratoires. Le programme gère actuellement le COVID-19. surveillance dans sept grands aéroports internationaux des États-Unis. Dans le cadre d’un programme pilote, il s’étend désormais pour tester plus de 30 bactéries, cibles et virus de résistance aux antimicrobiens, y compris les grippes A et B, et le virus respiratoire syncytial, connu sous le nom de RSV, à l’aéroport international de Boston Logan, à l’aéroport international de San Francisco et à l’aéroport international de Dulles. Aéroport de Washington, DC, et Aéroport international John F. Kennedy de New York. Avec le COVID-19 derrière nous, pourquoi le programme se développe-t-il ? « La réponse courte est simplement que cela a fonctionné », a déclaré le Dr Ali Raja, vice-président de a déclaré le département de médecine d’urgence de l’hôpital général de masse. “Un grand nombre de ces variantes ont été détectées jusqu’à six semaines avant qu’elles ne soient signalées au CDC et à l’échelle nationale”, a déclaré Raja. Raja a déclaré que le programme élargi à Boston, Washington, New York et San Francisco va rechercher les bactéries résistantes aux antibiotiques, la grippe et le VRS dans l’espoir de les détecter également tôt. “Les prélèvements nasaux sont entièrement volontaires et anonymes”, a déclaré Raja. “Il semble que les gens soient toujours prêts à le faire.” Le programme de surveillance des voyageurs a été introduit en 2021 lorsque le CDC a commencé à collecter des échantillons par écouvillonnage nasal auprès de voyageurs internationaux anonymes arrivant dans les aéroports participants qui se sont portés volontaires pour se faire prélever. Le mois dernier, le programme de surveillance a testé plus de 370 000 voyageurs par prélèvement nasal, avec environ 6 000 voyageurs bénévoles chaque semaine. Le programme a collecté des échantillons auprès de voyageurs de plus de 135 pays et a séquencé plus de 14 000 échantillons pour une analyse plus approfondie. Les informations de CNN ont été utilisées dans ce rapport.