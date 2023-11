Le CDC va étendre la surveillance des maladies dans quatre grands aéroports américains pour inclure la grippe et le VRS

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis étendent leur programme de dépistage des maladies infectieuses dans quatre aéroports pour tester désormais plus de 30 agents pathogènes.





CNN

—



Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis étendent leur programme de surveillance des maladies infectieuses dans quatre grands aéroports américains à plus de 30 agents pathogènes, dont la grippe, le RSV et d’autres virus respiratoires.

Le Programme de surveillance génomique basé sur les voyageursdirigé par la branche santé des voyageurs du CDC, a été introduit pendant la pandémie de Covid-19 pour détecter de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 et d’autres agents pathogènes grâce à des prélèvements nasaux et à la collecte d’échantillons d’eaux usées auprès des voyageurs internationaux arrivant dans les aéroports américains.

« Nous savons que les voyageurs constituent une population très importante à prendre en compte pour suivre les infections nouvelles et émergentes. » Le Dr Cindy Friedman, qui dirige le programme de surveillance génomique des voyageurs du CDC et est chef de la branche santé des voyageurs de l’agence, a déclaré à CNN.

Le programme assure actuellement la surveillance du Covid-19 dans sept grands aéroports internationaux des États-Unis. Dans le cadre d’un programme pilote, il s’étend désormais pour tester plus de 30 bactéries, cibles de résistance aux antimicrobiens et virus, notamment les grippes A et B, et le virus respiratoire syncytial, connu sous le nom de RSV, à l’aéroport international de Boston Logan, à l’aéroport international de San Francisco et à l’aéroport international de Dulles. à Washington, DC, et à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

Le programme de surveillance des voyageurs a été introduit en 2021 lorsque le CDC a commencé à collecter des échantillons par écouvillonnage nasal auprès de voyageurs internationaux anonymes arrivant dans les aéroports participants qui se sont portés volontaires pour se faire prélever.

« Nous avons commencé cela comme un concept. Pourrions-nous inciter les voyageurs à se porter volontaires à l’aéroport pour nous donner volontairement un échantillon lorsqu’ils arrivent de pays du monde entier ? » » a déclaré Friedman. “Et pourrions-nous obtenir suffisamment d’échantillons pour ensuite tester et faire un séquençage génomique et savoir très rapidement ce qui allait arriver dans notre pays.”

Depuis le mois dernier, le programme de surveillance a testé plus de 370 000 voyageurs par prélèvement nasal, avec environ 6 000 voyageurs volontaires chaque semaine. Le programme a collecté des échantillons auprès de voyageurs de plus de 135 pays et a séquencé plus de 14 000 échantillons pour une analyse plus approfondie.

Le programme de traitement des eaux usées, lancé en août 2022, collecte les eaux usées d’un seul avion à l’aide d’un dispositif de collecte sur mesure. Les échantillons sont ensuite expédiés à un laboratoire pour des tests RT-PCR. Si les échantillons s’avèrent positifs pour un agent pathogène spécifique, tel que Covid-19, ils subissent un séquençage du génome entier pour déterminer les variantes.

“Un échantillon provenant d’un avion venant d’une destination géographique lointaine peut nous donner des informations potentiellement sur 200 à 300 personnes qui se trouvaient à bord de cet avion”, selon Friedman.

Depuis le lancement du programme, l’agence a travaillé aux côtés de Ginkgo Bioworks, une société de biotechnologie axée sur la construction d’une infrastructure mondiale de biosécurité pour permettre aux gouvernements, aux communautés et aux responsables de la santé publique de prévenir, détecter et répondre à une grande variété de menaces biologiques.

Matthew McKnight, directeur général de la biosécurité chez Ginkgo Bioworks, ajoute que les programmes de surveillance tels que TGS sont créés en partie pour aider à prévenir une autre crise sanitaire, comme la pandémie de Covid-19, de se produire.

“Le rêve est que vous meniez des programmes similaires à travers le monde dans de très nombreux endroits, de sorte que vous puissiez être détecté beaucoup plus tôt que si quelqu’un se présentait à l’hôpital pour quelque chose d’émergeant”, a déclaré McKnight. « L’idée serait la suivante : comment prévenir une pandémie ? Vous détectez quelque chose très tôt, ce qui vous permet de l’intégrer beaucoup plus rapidement dans le processus de fabrication d’un vaccin. Aujourd’hui, nous ne disposons pas autant d’alertes précoces que nous le souhaiterions. Et ce n’en sont que les premières étapes.

Grâce à des analyses des eaux usées et à des prélèvements nasaux, a déclaré Friedman, le TGS a détecté de nombreuses variantes de Covid-19 entrant aux États-Unis jusqu’à six semaines avant qu’elles ne soient officiellement signalées dans tout le pays, notamment Omicron BA.2, BA.3, XBB et BA.2.86. Désormais, a-t-elle déclaré, le programme se concentre sur la surveillance des virus respiratoires émergents à mesure que la saison du rhume et de la grippe s’accélère.

Actuellement, le taux d’hospitalisations liées au Covid-19 reste stable avec un peu plus de 15 700 hospitalisations pour 100 000 personnes enregistrées pour la semaine se terminant le 28 octobre, selon les données du CDC. Le nombre de décès liés au Covid-19 n’a pas non plus connu de changement significatif au cours de la semaine dernière, avec un peu moins de 600 décès signalés.

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



La saison de la grippe s’accélère légèrement dans tout le pays, mais l’activité reste faible, CDC les données montrent. Au cours de la semaine se terminant le 28 octobre, 189 cas de grippe ont été signalés par les laboratoires de santé publique, dont 77 % étaient des cas de grippe A et 23 % étaient des cas de grippe B.

“Nous nous intéressons à ces agents pathogènes respiratoires d’automne”, a déclaré Friedman. “Nous voulons pouvoir les séquencer afin de connaître la génomique de la souche.”

Friedman souligne également l’importance de savoir si les souches du virus changent et d’identifier de quels pays elles proviennent.

« Il existe de nombreux angles morts dans le monde où les tests et la surveillance sont limités », a-t-elle déclaré. “En général, nous nous concentrons sur les aéroports qui sont des plaques tournantes internationales et qui accueillent des vols en provenance d’un large éventail de destinations internationales.”

Deidre McPhillips de CNN a contribué à ce rapport.