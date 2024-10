Le CDC testera les voyageurs en provenance du Rwanda pour le virus de Marburg de type ebola

Alors que les autorités sanitaires travaillent avec acharnement pour endiguer la propagation du virus de Marburg au Rwanda, les autorités sanitaires américaines ont annoncé lundi que tous les passagers voyageant de ce pays à destination des États-Unis seraient bientôt soumis à un test de dépistage de cette maladie souvent mortelle.

« À partir de la semaine du 14 octobre, CDC [U.S. Centers for Disease Control and Prevention] commencera le contrôle de santé publique à l’entrée des voyageurs entrant aux États-Unis et qui ont été au Rwanda au cours des 21 derniers jours », a déclaré le ministère américain de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué. déclaration. « Ce dépistage vise à réduire le risque d’importation de cas de Marburg aux États-Unis et leur propagation au sein des communautés américaines. »

Lundi, 56 cas de Marburg ont été confirmés au Rwanda, avec 36 personnes en isolement et sous traitement, et 12 décès, selon le ministère de la Santé de ce pays. ministère de la Santé. Aucun cas de virus de Marburg n’a été signalé aux États-Unis à ce stade.

Les voyageurs en provenance du Rwanda seront acheminés vers l’un des trois aéroports suivants : Chicago O’Hare, JFK à New York et Washington Dulles en Virginie, a indiqué lundi le CDC dans un communiqué, a rapporté NBC News.

Selon le communiqué, les passagers atterrissant dans l’un de ces aéroports devront rencontrer le personnel du CDC pour des contrôles de température et des évaluations de tout autre symptôme, tel qu’un mal de gorge, des vomissements ou des éruptions cutanées qui apparaissent souvent sur le torse.

Les personnes infectées par le virus peuvent commencer à présenter des symptômes deux à 21 jours après leur exposition, D’après le CDC.

Marburg est un virus qui provoque des fièvres hémorragiques et des hémorragies internes, un peu comme Ebola. Comme Ebola, il se propage par contact avec des fluides corporels, notamment le sang et le sperme. Il n’existe aucun traitement ni vaccin. Le taux de mortalité peut atteindre 88 %, selon le Organisation Mondiale de la Santé.

Même si le risque pour le public américain reste faible, le CDC a commencé par alerter Médecins américains à propos de Marburg l’année dernière.

En plus des mesures de contrôle à l’aéroport, le CDC a émis un avis de santé aux voyageurs de niveau 3 lundi, mettant en garde les gens contre tout voyage inutile au Rwanda.

L’avis suggérait que toute personne devant se rendre dans la zone épidémique surveille les symptômes pendant 21 jours.

« Si vous développez de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires, une éruption cutanée, des douleurs thoraciques, un mal de gorge, des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou des saignements ou des ecchymoses inexpliqués », indique l’avis, « isolez-vous immédiatement et consultez un médecin ».

