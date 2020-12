Les Centers for Disease Control and Prevention disent qu’ils surveillent actuellement une autre nouvelle variante du COVID-19 qui a été découverte en Afrique du Sud, qui devrait être encore plus contagieuse et entraîner une flambée d’infections chez les jeunes.

La nouvelle variante, qui serait encore plus contagieuse que la souche mutante trouvée au Royaume-Uni cette semaine, est à l’origine d’une puissante deuxième vague du virus en Afrique du Sud.

Les autorités sanitaires britanniques ont révélé mercredi que la variante découverte en Afrique du Sud s’était maintenant étendue au Royaume-Uni.

Un porte-parole du CDC a déclaré que l’agence était consciente de la situation et surveillait les implications pour les États-Unis.

Ils n’ont pas pu confirmer si la souche sud-africaine a encore été détectée aux États-Unis.

Il existe actuellement deux vols directs quotidiens entre Johannesburg et New York.