Le CDC signale des erreurs dans l’administration du vaccin contre le RSV

Points clés à retenir Le CDC a émis un avertissement concernant l’administration de vaccins contre le RSV à des personnes pour lesquelles ces vaccins n’étaient pas approuvés.

Les vaccins RSV – Abrysvo et Arexvy – ne sont pas approuvés pour une utilisation chez les nourrissons ou les jeunes enfants. Le vaccin Abrysvo est le seul vaccin contre le VRS recommandé aux personnes enceintes.

Un vaccin appelé Beyfortus est approuvé pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Les erreurs vaccinales sont rares ; cependant, les experts recommandent de vérifier auprès de votre fournisseur pour vous assurer que vous recevez le vaccin et le dosage corrects.

Cet automne a marqué le début des vaccinations pour prévenir le VRS dans les groupes à haut risque : personnes âgées, personnes enceintes et jeunes enfants. Alors que le déploiement a été en proie à des pénuries depuis le début, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment attiré l’attention sur un nouveau problème : certains vaccinés contre le RSV ont reçu une injection destinée à un groupe différent.

Dans environ 128 cas, des personnes enceintes ont reçu par erreur un vaccin approuvé uniquement pour les adultes de 60 ans et plus. Dans environ 25 cas, des enfants de moins de 2 ans ont reçu un vaccin approuvé uniquement pour les adultes.

La nouvelle a été transmise aux cliniciens via un Annonce du clinicien du CDCdit Ann Philbrick, docteur en pharmacieprofesseur agrégé au Collège de pharmacie de l’Université du Minnesota, a déclaré à Verywell.

Il existe actuellement deux vaccins contre le RSV : Abrysvo (fabriqué par Pfizer) et Arexvy (fabriqué par GSK). Les deux sont approuvés par la FDA pour les personnes de plus de 60 ans, et Abrysvo est également approuvé pour les personnes enceintes entre 32 et 36 semaines de gestation. Un vaccin par anticorps monoclonal appelé Beyforus (fabriqué par Sanofi et AstraZeneca) est approuvé pour une utilisation chez les bébés entrant dans leur première saison du VRS et les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans.

Les établissements de santé qui ont commis ces erreurs les ont signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), qui est surveillé par la FDA et le CDC. La plupart des rapports d’erreurs ne décrivaient aucun événement indésirable, ce qui signifie que la plupart des patients n’ont pas eu de réaction grave.

Le CDC, la FDA et d’autres agences fédérales continuent de surveiller la sécurité des vaccins contre le RSV et de suivre de plus près les patients concernés.

Comment les erreurs se sont produites

Les erreurs se sont produites principalement dans les cabinets médicaux et les pharmacies.

“Je suppose que c’était une combinaison de la sortie des trois produits les uns après les autres et d’un manque de connaissance des spécificités de chaque produit”, a déclaré Philbrick.

Les erreurs vaccinales sont rares, Steve Grapentine, PharmD, BCPS, pharmacien spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants UCSF Benioff, a déclaré à Verywell. Il recommande aux patients de demander à consulter l’étiquette du produit administré ou de vérifier auprès du prestataire ou du pharmacien qui administre le vaccin.

« Ces erreurs sont regrettables, mais elles offrent une opportunité d’apprentissage importante à ceux qui fournissent des vaccins », a déclaré Philbrick. “Au niveau local, quel que soit l’établissement de santé qui a commis l’erreur, nous espérons qu’il examinera toutes les étapes de son processus pour tenter d’atténuer les risques de répétition de l’erreur, même s’il n’est pas obligé de le faire.”

Que faire si vous avez reçu le mauvais vaccin

Votre prestataire est tenu de vous informer de toute erreur d’administration du vaccin dont il a connaissance.

Si vous pensez avoir reçu le mauvais vaccin, signalez-le à votre fournisseur de soins de santé primaires et surveillez toute réaction grave, y compris, mais sans s’y limiter, une légère fièvre ou des douleurs musculaires sévères.

“Si une réaction grave devait se produire, elle se produirait probablement dans les 15 minutes suivant l’administration du vaccin”, a expliqué Grapentine. La plupart des autres réactions surviennent au cours des premières 24 heures. « Heureusement, la plupart des vaccins sont bien tolérés, même s’ils sont mal administrés. »

Bien que personne n’ait ressenti d’effets secondaires graves dus à cette confusion, les experts ne pensent pas que les vaccins contre le RSV deviendront de sitôt interchangeables entre les différents groupes à haut risque.

“Aucun de ces produits n’est interchangeable”, a déclaré Grapevine. « Arexvy et Abrysvo sont chacun dosés en microgrammes et contiennent techniquement la même quantité de vaccin RSV, mais vous ne pouvez pas faire de comparaisons directes entre les deux. La puissance des vaccins et des médicaments est propre à ce produit spécifique. Beyfortus est dosé en milligrammes et n’est techniquement pas un vaccin, donc c’est encore plus différent.