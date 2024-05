Le CDC se prépare à « la possibilité d’un risque accru pour la santé humaine » lié à la grippe aviaire

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré vendredi dans un résumé qu’ils se préparaient à « la possibilité d’un risque accru pour la santé humaine » de la grippe aviaire suite à une épidémie chez les vaches laitières et à deux cas humains confirmés.

Cependant, l’agence fédérale de la santé a également déclaré que le risque de grippe aviaire, également connue sous le nom de grippe aviaire, pour les Américains est actuellement faible et qu’il n’y a aucune preuve de transmission de personne à personne aux États-Unis.

Les autorités fédérales et étatiques de la santé publique ont déclaré fin mars qu’elles enquêtaient sur une maladie touchant principalement des vaches laitières plus âgées au Kansas, au Nouveau-Mexique et au Texas et provoquant des symptômes tels qu’une diminution de la lactation et un faible appétit.

Le premier cas a été confirmé chez un ouvrier agricole américain au Texas et le deuxième cas chez un ouvrier agricole du Michigan qui était régulièrement exposé à la grippe aviaire infectée par le bétail.

Le CDC a déclaré que les seuls symptômes ressentis par les deux patients humains étaient une rougeur des yeux. Depuis, tous deux se sont rétablis.

Charlie Litchfield/AP

Au 22 mai, plus de 350 personnes exposées à des vaches laitières et/ou à du lait de vache non pasteurisé infecté ont été surveillées. Le cas du Michigan a été identifié grâce à la surveillance quotidienne des ouvriers agricoles, selon le CDC. Les ouvriers agricoles et ceux qui travaillent dans l’agriculture sont les plus exposés au risque de grippe aviaire.

Il n’existe actuellement aucune preuve démontrant que la grippe aviaire se propage d’une personne à l’autre.

« Bien que les virus A(H5N1) actuellement en circulation n’aient pas la capacité de se propager facilement entre les personnes, il est possible que les virus de la grippe A(H5N1) évoluent de manière à leur permettre d’infecter facilement les personnes et de se propager efficacement entre les personnes, provoquant potentiellement une pandémie », a écrit le CDC dans son résumé.

Alors qu’ils poursuivent leurs efforts de préparation, les responsables fédéraux de la santé ont progressé en remplissant environ 4,8 millions de doses de vaccin contre la grippe aviaire dans des flacons via leur stock national au cas où cela deviendrait nécessaire, selon Dawn O’Connell, secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse au ministère de la Santé. Ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Cette étape renforce encore notre état de préparation », a-t-elle déclaré cette semaine.

Le Dr John Brownstein, épidémiologiste et directeur de l’innovation au Boston Children’s Hospital et contributeur d’ABC News, a déclaré que les efforts de préparation sont un exemple de la manière dont le gouvernement est proactif plutôt que réactif.

« La santé publique doit garder une longueur d’avance », a-t-il déclaré. « La santé publique, lorsqu’elle fonctionne au mieux, est proactive et recherche activement des signaux potentiels, utilise toutes les données méthodologiques à sa disposition car c’est le moment où nous pouvons identifier quelque chose si cela change…. Pendant que la santé publique est en marche en garde et en alerte et en mettant des ressources importantes, cela ne doit pas nécessairement se traduire par une inquiétude du grand public. »

HHS a travaillé avec un partenaire de fabrication sur le processus connu sous le nom de « remplissage et finition » sans perturber la production en cours du vaccin contre la grippe saisonnière. Le vaccin est « bien adapté à la souche H5N1 actuellement en circulation », a déclaré O’Connell.

Le gouvernement fédéral n’a pas signalé de motif d’inquiétude pour le moment et le CDC affirme qu’il est important que le réseau de lutte contre la grippe reste renforcé tout au long du printemps et de l’été, notamment en augmentant le nombre d’échantillons à tester davantage, en poursuivant la surveillance et en encourageant les cliniciens à envisager la grippe aviaire. lors de l’évaluation de patients souffrant de conjonctivite ou de maladie respiratoire suite à une exposition à l’agriculture ou à l’élevage.

De plus, des échantillons de lait ont été trouvés contenant des restes du virus, mais les tests ont déterminé que la pasteurisation a inactivé le virus. Le lait cru ne subit pas de pasteurisation et les autorités sanitaires mettent depuis longtemps en garde contre sa consommation, car il peut contenir des bactéries pouvant causer des maladies.’